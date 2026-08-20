Венгрия перезапускает единственную АЭС на полную мощность после затопления барж на обмелевшем Дунае

$44.700.0751.870.04
ukenru
09:44 • 13891 просмотра
В Киеве число погибших в результате массированной атаки рф возросло до 15
09:12 • 12741 просмотра
Пограничники во время атаки РФ сбили крылатую ракету из пулемётаPhoto
08:32 • 12138 просмотра
Госдолг США впервые превысил 40 трлн долларов - Reuters
07:23 • 18189 просмотра
Из-за атак рф без света осталась часть Киева и 6 областей, обесточена линия к ЗАЭС
06:05 • 22100 просмотра
Атака рф на полицию в Житомире: уже 3 погибших, 53 пострадавшихPhotoVideo
05:20 • 17376 просмотра
Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человекPhotoVideo
20 августа, 04:31 • 21054 просмотра
НБУ прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка"
20 августа, 01:53 • 29254 просмотра
Массированная атака на Киев: по меньшей мере 4 погибших и 23 пострадавшихPhotoVideo
19 августа, 22:05 • 38378 просмотра
Атака на Киев: пострадали по меньшей мере четыре человека, повреждена детская больница
19 августа, 20:59 • 37166 просмотра
"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
6.1м/с
32%
746мм
Популярные новости
В Броварском районе погиб мужчина в результате удара по промышленному объекту20 августа, 01:18 • 16458 просмотра
путин нашёл позитив в украинских ударах по Wildberries — ISW20 августа, 02:27 • 14930 просмотра
20 августа отмечают День медицинского транспорта и день святого Самуила20 августа, 03:00 • 10609 просмотра
«Укрзализныця» изменила маршруты пригородных поездов в Киев после атаки20 августа, 03:30 • 13292 просмотра
"Он сошел с ума": Туск назвал безумной идею Моравецкого о референдуме по вопросу Шенгена20 августа, 04:15 • 4266 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать19 августа, 16:55 • 55076 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 78232 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 66101 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 77383 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 74323 просмотра
Актуальные люди
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Тимур Миндич
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесская область
Соединённые Штаты
Киевская область
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 52910 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 74842 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 110182 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 113891 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 120244 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Financial Times
P-800 Oniks
9К720 Искандер

Венгрия перезапускает единственную АЭС на полную мощность после затопления барж на обмелевшем Дунае

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

В Венгрии с воскресенья начнут подключать остановленные турбины АЭС «Пакш». Полной остановки станции удалось избежать после повышения уровня Дуная.

Венгрия перезапускает единственную АЭС на полную мощность после затопления барж на обмелевшем Дунае
Фото: index.hu

В Венгрии с воскресенья начнут перезапуск остановленных турбин на единственной в стране АЭС «Пакш» после затопления барж для создания порога на обмелевшем Дунае для охлаждения станции, объявил в соцсетях в четверг министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань, пишет УНН.

Огромная работа, огромный результат! Нижний порог поднял уровень воды на 15 сантиметров. Нам не нужно отключать ни одну турбину, остановленные начнут восстанавливаться с воскресенья. «Пакш» сможет снова работать на полную мощность во второй половине следующей недели

- написал Капитань.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, как пишет Index, в Пакше объявил, что, несмотря на критически низкий уровень воды в Дунае, ни одну из работающих турбин отключать не нужно. Согласно планам, с воскресенья можно будет постепенно снова подключить турбину, которая сейчас не работает, а электростанция сможет снова выйти на полную мощность примерно в следующий четверг или пятницу. Премьер-министр страны подчеркнул, что благодаря работе и широкому сотрудничеству удалось избежать полного отключения атомной электростанции «Пакш», которое повлекло бы значительные дополнительные расходы.

Венгрия затопила баржи на Дунае, чтобы сохранить работу АЭС «Пакш» из-за обмеления реки15.08.26, 16:43 • 3975 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Энергетика
Отопление
Электроэнергия
Дунай
Венгрия