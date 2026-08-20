Венгрия перезапускает единственную АЭС на полную мощность после затопления барж на обмелевшем Дунае

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В Венгрии с воскресенья начнут перезапуск остановленных турбин на единственной в стране АЭС «Пакш» после затопления барж для создания порога на обмелевшем Дунае для охлаждения станции, объявил в соцсетях в четверг министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань, пишет УНН.

Огромная работа, огромный результат! Нижний порог поднял уровень воды на 15 сантиметров. Нам не нужно отключать ни одну турбину, остановленные начнут восстанавливаться с воскресенья. «Пакш» сможет снова работать на полную мощность во второй половине следующей недели - написал Капитань.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, как пишет Index, в Пакше объявил, что, несмотря на критически низкий уровень воды в Дунае, ни одну из работающих турбин отключать не нужно. Согласно планам, с воскресенья можно будет постепенно снова подключить турбину, которая сейчас не работает, а электростанция сможет снова выйти на полную мощность примерно в следующий четверг или пятницу. Премьер-министр страны подчеркнул, что благодаря работе и широкому сотрудничеству удалось избежать полного отключения атомной электростанции «Пакш», которое повлекло бы значительные дополнительные расходы.

Венгрия затопила баржи на Дунае, чтобы сохранить работу АЭС «Пакш» из-за обмеления реки