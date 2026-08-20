Угорщина перезапускає єдину АЕС на повну потужність після затоплення барж на обмілілому Дунаї

Фото: index.hu

В Угорщині розпочнуть перезапуск зупинених турбін на єдиній в країні АЕС "Пакш" з неділі, після затоплення барж для порогу на обмілілому Дунаї для охолодження станції, оголосив у соцмережах у четвер міністр економіки та енергетики країни Іштван Капітань, пише УНН.

Величезна робота, величезний результат! Нижній поріг підняв рівень води на 15 сантиметрів. Нам не потрібно вимикати жодної турбіни, зупинені почнуть відновлюватися з неділі. Пакш зможе знову працювати на повну потужність у другій половині наступного тижня - написав Капітань.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, як пише Index, у Пакші оголосив, що, попри критично низьку точку рівня води в Дунаї, жодної з працюючих турбін не потрібно вимикати. Згідно з планами, з неділі можна буде поступово знову підключити турбіну, яка зараз не працює, а електростанція зможе знову запрацювати на повну потужність приблизно наступного четверга або п'ятниці. Прем'єр-міністр країни наголосив, що завдяки роботі та широкій співпраці вдалося уникнути повного відключення атомної електростанції "Пакш", яке спричинило б значні додаткові витрати.

Угорщина затопила баржі в Дунаї щоб врятувати роботу АЕС Пакш через обміління річки