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Дрон потопил судно с украинцами в экипаже возле Румынии, есть погибший и пропавшие - Бухарест обвиняет россию

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Судно Khoryv затонуло после удара дрона у Констанцы. Один моряк погиб, трое числятся пропавшими без вести, девять человек спасены.

Дрон потопил судно с украинцами в экипаже возле Румынии, есть погибший и пропавшие - Бухарест обвиняет россию
Фото: Digi24

Удар беспилотника 23 октября потопил грузовое судно у побережья Румынии в Чёрном море, убив по меньшей мере одного моряка, ещё трое считаются пропавшими без вести. Президент Румынии Никушор Дан обвинил россию в эскалации атак на восточном фланге НАТО. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

На видео, опубликованном румынскими властями, видно, что над волнами, когда танкер затонул, оставалась лишь небольшая часть его перевернувшегося корпуса. Спасательные суда искали выживших в окружающих водах в бурном море и при сильном ветре.

Военно-морские силы Румынии заявили, что судно "Khoryv" под флагом Коморских Островов с экипажем из 13 украинских и азербайджанских моряков подало сигнал бедствия в 13 морских милях от румынского порта Констанца, сразу за пределами территориальных вод Румынии. Девять моряков были спасены из воды, трое пропали без вести, а тело одного было найдено.

В течение последних двух недель наблюдается внезапный рост смертельных атак на коммерческие суда у побережья входящих в НАТО Румынии и Болгарии, в результате чего были поражены по меньшей мере семь грузовых судов, а около 30 моряков погибли или пропали без вести.

Это часть процесса эскалации войны россии в Украине

– сказал президент Румынии Дан журналистам.

Позже, как указывается, он сообщил, что "судно было поражено беспилотником".

Во вторник НАТО заявило, что направит в Чёрное море больше морских патрульных самолётов, радиолокационных систем и беспилотников. Альянс не уточнил, какие именно средства будут отправлены. В субботу румынские самолёты сбили два российских беспилотника последнего поколения над территориальными водами Румынии.

Суда, недавно пострадавшие в результате атак, — либо стояли на якоре вблизи Сулинского канала, соединяющего реку Дунай с Чёрным морем, либо направлялись к нему, пишет издание.

Украина, Румыния и Болгария призвали НАТО сделать больше для защиты коммерческого судоходства в Чёрном море.

Украина хочет перенести таможенные проверки в страны ЕС на фоне угрозы дронов рф - FT23.10.26, 14:02 • 3470 просмотров

Юлия Шрамко

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