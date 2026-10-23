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Дрон потопив судно з українцями в екіпажі біля Румунії, є загиблий та зниклі - Бухарест звинувачує росію

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Судно Khoryv затонуло після удару дрона біля Констанци. Один моряк загинув, троє зникли безвісти, дев’ятьох врятували.

Дрон потопив судно з українцями в екіпажі біля Румунії, є загиблий та зниклі - Бухарест звинувачує росію
Фото: Digi24

Удар дрона 23 жовтня потопив вантажне судно біля узбережжя Румунії в Чорному морі, вбивши щонайменше одного моряка, а ще троє вважаються зниклими безвісти. Президент Румунії Нікушор Дан звинуватив росію в ескалації атак на східному фланзі НАТО. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Відео, опубліковане румунською владою, показує, що лише невелика частина корпусу перекинутого танкера все ще була видна над хвилями, коли він затонув. Аварійні судна шукали в навколишніх водах тих, хто вижив, у бурхливому морі та при сильному вітрі.

Морські сили Румунії заявили, що судно "Khoryv" під прапором Коморських островів з екіпажем з 13 українських та азербайджанських моряків надіслало сигнал лиха за 13 морських миль від румунського порту Констанца, одразу за межами румунських територіальних вод. Дев'ятьох моряків було врятовано з води, троє зникли безвісти, а тіло одного було знайдено.

Протягом останніх двох тижнів спостерігається раптове зростання смертельних атак на комерційні судна біля узбережжя членів НАТО Румунії та Болгарії, в результаті чого було вражено щонайменше сім вантажних суден, а близько 30 моряків загинули або зникли безвісти.

Це частина процесу ескалації війни росії в Україні

– сказав президент Румунії Дан журналістам.

Пізніше, як вказано, він повідомив, що "судно було уражено дроном".

У вівторок НАТО заявило, що направить до Чорного моря більше морських патрульних літаків, радіолокаційних систем та дронів. Альянс не уточнив, які саме засоби будуть відправлені. У суботу румунські літаки збили два російські дрони останнього покоління над територіальними водами Румунії.

Судна, які нещодавно постраждали від атак, - або стояли на якорі поблизу Сулинського каналу, який з'єднує річку Дунай з Чорним морем, або прямували до нього, пише видання.

Україна, Румунія та Болгарія закликали НАТО зробити більше для захисту комерційного судноплавства в Чорному морі.

Україна хоче перенести митні перевірки до країн ЄС на тлі загрози дронів рф - FT23.10.26, 14:02 • 6714 переглядiв

Юлія Шрамко

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