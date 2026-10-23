$45.050.0350.440.13
ukenru
11:02 • 5396 перегляди
Україна хоче перенести митні перевірки до країн ЄС на тлі загрози дронів рф - FT
Ексклюзив
10:30 • 11447 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
10:04 • 9020 перегляди
Переговори рф, США та України планують в Абу-Дабі у першій половині листопада - кремль
09:43 • 10138 перегляди
Податок на посилки до €150 затвердив Зеленський - коли очікувати подорожчання
08:59 • 11193 перегляди
Обмеження Starlink для України наразі не зняті - "Флеш"
07:59 • 13430 перегляди
Пів мільйона українців без світла через атаки рф, у Києві та низці областей - аварійні відключення
07:19 • 14319 перегляди
В Іспанії велика хвиля накрила журналіста під час прямого ефіру
Ексклюзив
23 жовтня, 05:40 • 22296 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
23 жовтня, 05:19 • 17955 перегляди
Кожен другий дрон рф реактивний - скільки за ніч знищила ППО
23 жовтня, 04:58 • 20796 перегляди
Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.6м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним23 жовтня, 03:05 • 26314 перегляди
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон23 жовтня, 05:49 • 16592 перегляди
ШІ-агентів залишили наодинці без жодних завдань - результат вразив дослідників07:09 • 12820 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок07:39 • 15397 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?07:42 • 15297 перегляди
Публікації
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
10:30 • 11442 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?07:42 • 15350 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок07:39 • 15451 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
Ексклюзив
23 жовтня, 05:40 • 22295 перегляди
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 41875 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Дженна Ортега зробила шокуючу заяву про кар'єру перед новим сезоном "Венздей"Video11:40 • 1114 перегляди
ШІ-агентів залишили наодинці без жодних завдань - результат вразив дослідників07:09 • 12867 перегляди
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон23 жовтня, 05:49 • 16644 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним23 жовтня, 03:05 • 26363 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 21906 перегляди
Актуальне
Starlink
Серіали
Дипломатка
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Україна хоче перенести митні перевірки до країн ЄС на тлі загрози дронів рф - FT

Київ • УНН

 • 5418 перегляди

Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною про перенесення митних перевірок за кордон через атаки російських дронів. Київ прагне швидко укласти угоду.

Україна хоче перенести митні перевірки до країн ЄС на тлі загрози дронів рф - FT

Україна веде переговори із сусідніми державами-членами ЄС щодо перенесення митних перевірок своїх вантажівок, які перевозять зерно з кордону всередині цих країн, намагаючись зупинити атаки російських дронів на вантажівки. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Київ веде переговори з Польщею та Словаччиною щодо перенесення митних перевірок на їхні території, щоб спробувати зробити вантажівки безпечнішими, 

повідомили FT люди, знайомі з цим питанням.

Україна була змушена перевозити більшу частину свого сільськогосподарського експорту автомобільним, річковим та залізничним транспортом через ЄС після того, як удари російських дронів практично перекрив маршрут для суден через Чорне море.

Міністерство закордонних справ України заявило, що Київ створив спільні пункти прикордонного контролю з Молдовою, але прагне "розширити" цю ініціативу з іншими сусідами, включаючи Польщу.

Цей крок був спричинений "цією новою ситуацією в сфері безпеки, де росія навмисно намагається вдарити по наших кордонах, порушити логістику, транспортування, зірвати рух вантажів через кордон", – сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Він додав, що Україна прагне завершити угоду з Польщею "якомога швидше".

Європейська комісія заявила, що допомагає Молдові перенести всі митні перевірки на свій бік кордону.

З серпня Україна зафіксувала численні атаки на пункти пропуску на кордоні з Румунією, Молдовою та Польщею.

Посилені атаки російських безпілотників спричинили величезні черги вантажівок по обидва боки кордону. Українська митна служба в середу повідомила, що понад 1200 вантажівок чекали на в'їзд до України на одному з пунктів пропуску у Волинській області, пише видання.

За словами міністра сільського господарства України Тараса Висоцького, атаки дронів на найбільші морські порти та судна в регіоні скоротили експорт сільськогосподарської продукції приблизно вдвічі. За словами Висоцького, у вересні Україна експортувала 2,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, або лише 46 відсотків від свого потенційного обсягу.

Агроекспорт лише 46% від потенційного - в уряді озвучили втрати без повного доступу до чорноморських портів02.10.26, 14:55 • 9614 переглядiв

Україна, яка наступного року може зіткнутися з бюджетною дірою, яка оцінюється в 70 мільярдів євро, втрачає близько 60 мільйонів євро доходів від експорту на день, заявила в середу головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня заявив, що відновлення торговельних шляхів для України є важливим для фінансування її економіки та військових зусиль, на тлі того, як країни ЄС намагаються надати фінансову підтримку.

"Ми повинні дозволити Україні мати дохід... Україна має рекордні врожаї, що, до речі, дозволяє їй годувати багато країн, що розвиваються, та бідних країн, – додав Макрон. - росія зробила вибір морити ці країни голодом і збіднювати Україну".

Єврокомісія заявила, що активізує роботу з вивезення української продукції до Африки та Азії через ЄС.

Нові транспортні маршрути для українських товарів через країни ЄС, відомі як "шляхи солідарності" (solidarity lanes), були створені після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, коли її флот заблокував майже весь експорт України.

Україна заявила, що прагнутиме використовувати порти в країнах Балтії для відвантаження деяких продуктів. Однак вартість цього набагато вища, ніж використання Чорного моря, вказує видання.

Єврокомісія заявила: "Розробка альтернативних транспортних маршрутів залишається ключовим пріоритетом у відповідь на постійні атаки росії на морські порти України, транспортну інфраструктуру та пункти перетину кордону".

Вона додала, що шукає пожертвування рухомого складу для українського залізничного оператора.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономікаСвіт
Вибухи
російська пропаганда
Війна в Україні
Міністерство закордонних справ України
Європейська комісія
Financial Times
Європейський Союз
Словаччина
Україна
Молдова
Польща