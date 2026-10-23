Украина хочет перенести таможенные проверки в страны ЕС на фоне угрозы дронов рф - FT

Украина ведет переговоры с соседними государствами — членами ЕС о переносе таможенных проверок своих грузовиков, перевозящих зерно, с границы вглубь этих стран, пытаясь остановить атаки российских дронов на грузовики. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Киев ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенных проверок на их территории, чтобы попытаться сделать грузовики безопаснее, сообщили FT люди, знакомые с этим вопросом.

Украина была вынуждена перевозить большую часть своего сельскохозяйственного экспорта автомобильным, речным и железнодорожным транспортом через ЕС после того, как удары российских дронов практически перекрыли маршрут для судов через Черное море.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев создал совместные пункты пограничного контроля с Молдовой, но стремится "расширить" эту инициативу с другими соседями, включая Польшу.

Этот шаг был вызван "этой новой ситуацией в сфере безопасности, когда россия намеренно пытается наносить удары по нашим границам, нарушать логистику, транспортировку, срывать движение грузов через границу", сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Он добавил, что Украина стремится завершить соглашение с Польшей "как можно скорее".

Европейская комиссия заявила, что помогает Молдове перенести все таможенные проверки на свою сторону границы.

С августа Украина зафиксировала многочисленные атаки на пункты пропуска на границе с Румынией, Молдовой и Польшей.

Усиленные атаки российских беспилотников вызвали огромные очереди грузовиков по обе стороны границы. Украинская таможенная служба в среду сообщила, что более 1200 грузовиков ждали въезда в Украину на одном из пунктов пропуска в Волынской области, пишет издание.

По словам министра сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, атаки дронов на крупнейшие морские порты и суда в регионе сократили экспорт сельскохозяйственной продукции примерно вдвое. По словам Высоцкого, в сентябре Украина экспортировала 2,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, или всего 46 процентов от своего потенциального объема.

Агроэкспорт лишь 46% от потенциального - в правительстве озвучили потери без полного доступа к черноморским портам

Украина, которая в следующем году может столкнуться с бюджетной дырой, оцениваемой в 70 миллиардов евро, теряет около 60 миллионов евро экспортных доходов в день, заявила в среду главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что восстановление торговых путей для Украины важно для финансирования ее экономики и военных усилий на фоне того, как страны ЕС пытаются оказать финансовую поддержку.

"Мы должны позволить Украине иметь доход... Украина собирает рекордные урожаи, что, кстати, позволяет ей кормить многие развивающиеся и бедные страны, — добавил Макрон. — россия сделала выбор морить эти страны голодом и обеднять Украину".

Еврокомиссия заявила, что активизирует работу по вывозу украинской продукции в Африку и Азию через ЕС.

Новые транспортные маршруты для украинских товаров через страны ЕС, известные как "пути солидарности" (solidarity lanes), были созданы после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, когда ее флот заблокировал почти весь экспорт Украины.

Украина заявила, что будет стремиться использовать порты в странах Балтии для отгрузки некоторых продуктов. Однако стоимость этого намного выше, чем использование Черного моря, указывает издание.

Еврокомиссия заявила: "Разработка альтернативных транспортных маршрутов остается ключевым приоритетом в ответ на продолжающиеся атаки россии на морские порты Украины, транспортную инфраструктуру и пункты пересечения границы".

Она добавила, что ищет пожертвования подвижного состава для украинского железнодорожного оператора.