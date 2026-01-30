Искусственный интеллект AlphaGenome от DeepMind расшифровал "темный геном" человека

$42.770.19
23:28 • 3196 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 10077 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 11559 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 12839 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 17745 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 18971 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 31231 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 28183 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31718 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28362 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 15220 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 8826 просмотра
Мировой порядок меняется: ЕС готовится к новым угрозам в 2026 году29 января, 17:27 • 2830 просмотра
Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели29 января, 17:33 • 3676 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 6376 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 17745 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 15224 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 19197 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 79637 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 107776 просмотра
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венесуэла
Китай
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 6386 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 8840 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 32844 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 58665 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 55746 просмотра
Искусственный интеллект AlphaGenome от DeepMind расшифровал "темный геном" человека

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Google DeepMind представила AlphaGenome, ИИ-модель для интерпретации человеческой ДНК, позволяющую изучать "темный геном". Технология помогает понимать природу деменции, рака и редких генетических заболеваний.

Искусственный интеллект AlphaGenome от DeepMind расшифровал "темный геном" человека

Компания Google DeepMind представила AlphaGenome – инновационную модель искусственного интеллекта, способную считывать и интерпретировать сложные взаимосвязи внутри человеческой ДНК. Технология позволяет ученым заглянуть в наименее изученные части кода жизни, что открывает путь к пониманию природы деменции, рака и редких генетических заболеваний. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Геном человека на 98% состоит из так называемого "темного генома", который не кодирует белки, но регулирует работу всех генов. AlphaGenome способна анализировать миллион букв генетического кода одновременно, предсказывая влияние мутаций даже в одной букве на возникновение болезней. Это позволяет ученым быстро идентифицировать причины ожирения, диабета и гипертонии, которые часто скрыты именно в малоизученных участках ДНК.

Минздрав США инициирует масштабное исследование излучения мобильных телефонов17.01.26, 05:28 • 4409 просмотров

Мы рассматриваем AlphaGenome как инструмент для понимания того, что делают функциональные элементы генома, и надеемся, что это ускорит наше фундаментальное понимание кода жизни

– отметила инженер-исследователь DeepMind Наташа Латышева.

Эксперты уже называют модель "важной вехой", поскольку она может точно прогнозировать экспрессию генов на основе одной лишь последовательности ДНК.

AlphaGenome уже используется более чем 3 000 учеными по всему миру для поиска новых мишеней для лекарств. В области онкологии ИИ помогает отличить случайные мутации от тех, что непосредственно стимулируют рост опухолей. Несмотря на то, что модель еще нуждается в усовершенствовании (в частности, в прогнозировании регуляции генов на больших расстояниях), она уже стала незаменимым помощником в синтетической биологии и разработке генной терапии.

Этот успех стал логическим продолжением работы команды DeepMind, которая в 2024 году получила Нобелевскую премию за систему AlphaFold. Новая модель AlphaGenome работает по принципу "последовательность в функцию", что позволяет не просто считывать код, а понимать биологические последствия каждого изменения в генетическом тексте человека.

Инновационные лекарства разрешили закупать по новой модели: детали25.12.25, 12:01 • 2098 просмотров

Степан Гафтко

