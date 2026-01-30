Искусственный интеллект AlphaGenome от DeepMind расшифровал "темный геном" человека
Киев • УНН
Google DeepMind представила AlphaGenome, ИИ-модель для интерпретации человеческой ДНК, позволяющую изучать "темный геном". Технология помогает понимать природу деменции, рака и редких генетических заболеваний.
Компания Google DeepMind представила AlphaGenome – инновационную модель искусственного интеллекта, способную считывать и интерпретировать сложные взаимосвязи внутри человеческой ДНК. Технология позволяет ученым заглянуть в наименее изученные части кода жизни, что открывает путь к пониманию природы деменции, рака и редких генетических заболеваний. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Подробности
Геном человека на 98% состоит из так называемого "темного генома", который не кодирует белки, но регулирует работу всех генов. AlphaGenome способна анализировать миллион букв генетического кода одновременно, предсказывая влияние мутаций даже в одной букве на возникновение болезней. Это позволяет ученым быстро идентифицировать причины ожирения, диабета и гипертонии, которые часто скрыты именно в малоизученных участках ДНК.
Мы рассматриваем AlphaGenome как инструмент для понимания того, что делают функциональные элементы генома, и надеемся, что это ускорит наше фундаментальное понимание кода жизни
Эксперты уже называют модель "важной вехой", поскольку она может точно прогнозировать экспрессию генов на основе одной лишь последовательности ДНК.
AlphaGenome уже используется более чем 3 000 учеными по всему миру для поиска новых мишеней для лекарств. В области онкологии ИИ помогает отличить случайные мутации от тех, что непосредственно стимулируют рост опухолей. Несмотря на то, что модель еще нуждается в усовершенствовании (в частности, в прогнозировании регуляции генов на больших расстояниях), она уже стала незаменимым помощником в синтетической биологии и разработке генной терапии.
Этот успех стал логическим продолжением работы команды DeepMind, которая в 2024 году получила Нобелевскую премию за систему AlphaFold. Новая модель AlphaGenome работает по принципу "последовательность в функцию", что позволяет не просто считывать код, а понимать биологические последствия каждого изменения в генетическом тексте человека.
