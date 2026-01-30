Искусственный интеллект AlphaGenome от DeepMind расшифровал "темный геном" человека

Компания Google DeepMind представила AlphaGenome – инновационную модель искусственного интеллекта, способную считывать и интерпретировать сложные взаимосвязи внутри человеческой ДНК. Технология позволяет ученым заглянуть в наименее изученные части кода жизни, что открывает путь к пониманию природы деменции, рака и редких генетических заболеваний. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Геном человека на 98% состоит из так называемого "темного генома", который не кодирует белки, но регулирует работу всех генов. AlphaGenome способна анализировать миллион букв генетического кода одновременно, предсказывая влияние мутаций даже в одной букве на возникновение болезней. Это позволяет ученым быстро идентифицировать причины ожирения, диабета и гипертонии, которые часто скрыты именно в малоизученных участках ДНК.

Мы рассматриваем AlphaGenome как инструмент для понимания того, что делают функциональные элементы генома, и надеемся, что это ускорит наше фундаментальное понимание кода жизни – отметила инженер-исследователь DeepMind Наташа Латышева.

Эксперты уже называют модель "важной вехой", поскольку она может точно прогнозировать экспрессию генов на основе одной лишь последовательности ДНК.

AlphaGenome уже используется более чем 3 000 учеными по всему миру для поиска новых мишеней для лекарств. В области онкологии ИИ помогает отличить случайные мутации от тех, что непосредственно стимулируют рост опухолей. Несмотря на то, что модель еще нуждается в усовершенствовании (в частности, в прогнозировании регуляции генов на больших расстояниях), она уже стала незаменимым помощником в синтетической биологии и разработке генной терапии.

Этот успех стал логическим продолжением работы команды DeepMind, которая в 2024 году получила Нобелевскую премию за систему AlphaFold. Новая модель AlphaGenome работает по принципу "последовательность в функцию", что позволяет не просто считывать код, а понимать биологические последствия каждого изменения в генетическом тексте человека.

