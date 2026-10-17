Военные на передовой получат новый сухпаёк: что в него войдёт

$44.8950.31
ukenru
20:12 • 14197 просмотра
Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах
17 октября, 17:08 • 24692 просмотра
В Молдове задержали украинских пограничников и гражданского, пересекших ДнестрVideo
17 октября, 15:02 • 32499 просмотра
рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian
17 октября, 13:34 • 44520 просмотра
Еврокомиссар Кубилюс назвал производство баллистических ракет Fire Point и развитие Freyja важным изменениемVideo
17 октября, 12:17 • 25913 просмотра
Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский
17 октября, 11:59 • 22889 просмотра
Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский
17 октября, 11:24 • 21286 просмотра
Дизельная сделка - первый шаг: Зеленский считает, что снятие санкций с рф будет продолжаться
17 октября, 11:13 • 17404 просмотра
Генштаб подтвердил поражение дронового завода "робоавиа" и логистики рф
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33562 просмотра
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
17 октября, 10:50 • 15726 просмотра
В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
В Италии вспыхнули масштабные студенческие протесты: на улицы вышли более 400 тысяч человек17 октября, 14:39 • 12157 просмотра
Зеленский заявил, что Украина получает дополнительные боеприпасы для F-1617 октября, 14:49 • 8950 просмотра
Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский17 октября, 15:30 • 7578 просмотра
россияне казнили пленных военнослужащих ВСУ под Запорожьем - начато расследование17 октября, 16:03 • 6892 просмотра
В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"17:44 • 11058 просмотра
публикации
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33562 просмотра
Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение
Эксклюзив
17 октября, 07:05 • 39021 просмотра
Международный день борьбы с бедностью: почему его отмечают 17 октября и насколько острой остается проблема17 октября, 05:00 • 38809 просмотра
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 64049 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 58877 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Эмманюэль Макрон
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Луцк
Реклама
УНН Lite
80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже17 октября, 12:08 • 24008 просмотра
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17 октября, 08:12 • 28579 просмотра
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль17 октября, 03:05 • 25724 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto17 октября, 02:05 • 24640 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto17 октября, 01:06 • 23508 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Шахед-136
Хранитель
Бильд

Военные на передовой получат новый сухпаёк: что в него войдёт

Киев • УНН

 • 12874 просмотра

Обновлённый сухпаёк создали с учётом предложений более 60 тысяч военнослужащих. В него войдут нагреватели, готовые блюда и таблетки для воды.

Военные на передовой получат новый сухпаёк: что в него войдёт
Фото: mod.gov.ua

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, смогут получать обновленный полевой набор продуктов. Новый сухой паек разработали с учетом предложений самих военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН

Детали

"Украинские воины на передовой получат новый полевой паек, разработанный с учетом их предложений. Соответствующие изменения в нормы суточного полевого набора продуктов по инициативе Министерства обороны утвердил Кабинет министров Украины", – говорится в сообщении.

Кто из военнослужащих получит новый сухой паек

Согласно имеющейся информации, альтернативный полевой набор продуктов предусмотрен для определенных категорий военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта, которые участвуют в боевых действиях непосредственно на линии соприкосновения.

При разработке нового рациона учли результаты опроса в приложении "Армия+". В опросе приняли участие более 60 тысяч военнослужащих, которые высказали пожелания относительно состава сухого пайка, готовых блюд и других продуктов для питания в полевых условиях.

"Мы с командой обработали запросы и реализовали наиболее популярные предложения военнослужащих. Рационы стали более комплексными: больше готовых блюд, меньше мелких позиций", – заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник.

Что входит в альтернативный суточный набор сухого пайка

Обновленный сухой паек будет не заменой, а именно альтернативой суточному полевому набору продуктов – Норме №15.

Усиленный сухой паек для защитников предусматривает:

  • два отдельных рациона вместо одного суточного полевого набора;
    • беспламенные нагреватели;
      • готовые блюда в реторт-упаковках;
        • таблетки для обеззараживания воды.

          Дополнительно к рационам будет выдаваться бутилированная питьевая вода из расчета 1,5 литра в сутки, а с 1 июня по 1 сентября – 3 литра.

          "Мы убрали галеты и добавили специальные нагреватели, работающие без пламени, таблетки для обеззараживания воды, а также сухофрукты, шоколад, орехи. Так мы увеличили калорийность почти на 15%", – отметил Мстислав Баник.

          По имеющимся данным, совокупная калорийность первого и второго рационов составляет 4 100 ккал, а разница в калорийности со стандартными сухпайками – 600 ккал. Закупку альтернативных наборов продуктов в соответствии с новыми нормами будет осуществлять Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Украины.

          Напомним

          В Украине для военнослужащих, которые соблюдают исламские нормы или иудаизм, теперь доступны халяльные и кошерные сухпайки. Новые спецификации учитывают религиозные потребности и качество продуктов.

          Алла Киосак

          ОбществоВойна в Украине
          Кабинет Министров Украины
          Военное положение
          Война в Украине
          Министерство обороны Украины
          Вооруженные силы Украины
          Украина