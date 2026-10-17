Военные на передовой получат новый сухпаёк: что в него войдёт
Киев • УНН
Обновлённый сухпаёк создали с учётом предложений более 60 тысяч военнослужащих. В него войдут нагреватели, готовые блюда и таблетки для воды.
Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, смогут получать обновленный полевой набор продуктов. Новый сухой паек разработали с учетом предложений самих военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
"Украинские воины на передовой получат новый полевой паек, разработанный с учетом их предложений. Соответствующие изменения в нормы суточного полевого набора продуктов по инициативе Министерства обороны утвердил Кабинет министров Украины", – говорится в сообщении.
Кто из военнослужащих получит новый сухой паек
Согласно имеющейся информации, альтернативный полевой набор продуктов предусмотрен для определенных категорий военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта, которые участвуют в боевых действиях непосредственно на линии соприкосновения.
При разработке нового рациона учли результаты опроса в приложении "Армия+". В опросе приняли участие более 60 тысяч военнослужащих, которые высказали пожелания относительно состава сухого пайка, готовых блюд и других продуктов для питания в полевых условиях.
"Мы с командой обработали запросы и реализовали наиболее популярные предложения военнослужащих. Рационы стали более комплексными: больше готовых блюд, меньше мелких позиций", – заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник.
Что входит в альтернативный суточный набор сухого пайка
Обновленный сухой паек будет не заменой, а именно альтернативой суточному полевому набору продуктов – Норме №15.
Усиленный сухой паек для защитников предусматривает:
- два отдельных рациона вместо одного суточного полевого набора;
- беспламенные нагреватели;
- готовые блюда в реторт-упаковках;
- таблетки для обеззараживания воды.
Дополнительно к рационам будет выдаваться бутилированная питьевая вода из расчета 1,5 литра в сутки, а с 1 июня по 1 сентября – 3 литра.
"Мы убрали галеты и добавили специальные нагреватели, работающие без пламени, таблетки для обеззараживания воды, а также сухофрукты, шоколад, орехи. Так мы увеличили калорийность почти на 15%", – отметил Мстислав Баник.
По имеющимся данным, совокупная калорийность первого и второго рационов составляет 4 100 ккал, а разница в калорийности со стандартными сухпайками – 600 ккал. Закупку альтернативных наборов продуктов в соответствии с новыми нормами будет осуществлять Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Украины.
Напомним
В Украине для военнослужащих, которые соблюдают исламские нормы или иудаизм, теперь доступны халяльные и кошерные сухпайки. Новые спецификации учитывают религиозные потребности и качество продуктов.