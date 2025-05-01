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Появятся халяльные и кошерные сухпайки: Минобороны утвердило меню, учитывающее религиозные различия военных

Киев • УНН

 • 430 просмотра

В Украине для военных, которые придерживаются исламских норм или иудаизма, теперь доступны халяльные и кошерные сухпайки. Новые спецификации учитывают религиозные потребности и качество продуктов.

Появятся халяльные и кошерные сухпайки: Минобороны утвердило меню, учитывающее религиозные различия военных

Теперь, кроме обычных, для военных можно закупать халяльные и кошерные сухпайки. Это должно улучшить питание военнослужащих в соответствии с их религиозными потребностями. Об этом сообщили в Минобороны передает УНН.

Детали

Халяльные сухпайки разработаны для военных, соблюдающих исламские нормы питания. В то же время кошерные сухпайки отвечают требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.

В соответствии с типом сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) будет отличаться первое блюдо (борщ или суп с мясом говядины, свинины, курицы или баранины). Соответственно и перечень вторых блюд включает, в частности, различные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей в зависимости от типа сухпайка.

Новые технические спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты – современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения

- добавили в Минобороны.

Ключевые отличия сухпайков:

  • продукты халяльных сухпайков должны соответствовать требованиям исламских норм питания (стандарт Халяль) и быть сертифицированными аккредитованным органом, который имеет право на проведение сертификации пищевых продуктов в Украине или в арабо-мусульманских странах;
    • продукты кошерных сухпайков должны соответствовать требованиям кашрута. Все пищевые продукты, входящие в состав кошерного сухпайка, не должны содержать ингредиентов или добавок, запрещенных для кошерного питания.

      "Учтено также удобство использования и скорость приготовления продуктов на поле боя. Все продукты соответствуют стандартам безопасности и качества, установленным законодательством Украины", - отмечают в Минобороны.

      В Минобороны рассказали планируют ли увеличивать количество бригад по проекту "Контракт 18-24"27.04.25, 12:59 • 4091 просмотр

      В ближайшее время закупочное агентство Минобороны планирует объявить тендер на закупку дополнительной партии сухпайков, в которые должны войти халяльные и кошерные.

      Мы работаем над тем, чтобы питание в Вооруженных силах Украины было не только сбалансированным, но и действительно человекоцентричным – таким, который учитывает убеждения, религиозные нормы и личные предпочтения каждого военнослужащего

      – указала Галина Литош, директор программы питания ДОТ.

      Она добавила, что в настоящее время стоит ряд вызовов, ведь производство инклюзивных сухпайков требует больше ресурсов и учета технологических особенностей приготовления каждого блюда.

      Напомним

      Ранее стало известно, что Минобороны разрабатывает новые сухпайки для военнослужащих, в соответствии с религиозными, медицинскими и этическими потребностями военных. ДОТ совместно с Минобороны уже провели консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, а также общественных организаций "Каждое Животное" и UAnimals, которые работают в сфере защиты прав животных, и представителями рынка.

      Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников30.04.25, 18:17 • 35242 просмотра

      Алена Уткина

      Алена Уткина

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