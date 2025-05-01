Появятся халяльные и кошерные сухпайки: Минобороны утвердило меню, учитывающее религиозные различия военных
Киев • УНН
В Украине для военных, которые придерживаются исламских норм или иудаизма, теперь доступны халяльные и кошерные сухпайки. Новые спецификации учитывают религиозные потребности и качество продуктов.
Теперь, кроме обычных, для военных можно закупать халяльные и кошерные сухпайки. Это должно улучшить питание военнослужащих в соответствии с их религиозными потребностями. Об этом сообщили в Минобороны передает УНН.
Детали
Халяльные сухпайки разработаны для военных, соблюдающих исламские нормы питания. В то же время кошерные сухпайки отвечают требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.
В соответствии с типом сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) будет отличаться первое блюдо (борщ или суп с мясом говядины, свинины, курицы или баранины). Соответственно и перечень вторых блюд включает, в частности, различные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей в зависимости от типа сухпайка.
Новые технические спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты – современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения
Ключевые отличия сухпайков:
- продукты халяльных сухпайков должны соответствовать требованиям исламских норм питания (стандарт Халяль) и быть сертифицированными аккредитованным органом, который имеет право на проведение сертификации пищевых продуктов в Украине или в арабо-мусульманских странах;
- продукты кошерных сухпайков должны соответствовать требованиям кашрута. Все пищевые продукты, входящие в состав кошерного сухпайка, не должны содержать ингредиентов или добавок, запрещенных для кошерного питания.
"Учтено также удобство использования и скорость приготовления продуктов на поле боя. Все продукты соответствуют стандартам безопасности и качества, установленным законодательством Украины", - отмечают в Минобороны.
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В ближайшее время закупочное агентство Минобороны планирует объявить тендер на закупку дополнительной партии сухпайков, в которые должны войти халяльные и кошерные.
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Она добавила, что в настоящее время стоит ряд вызовов, ведь производство инклюзивных сухпайков требует больше ресурсов и учета технологических особенностей приготовления каждого блюда.
Напомним
Ранее стало известно, что Минобороны разрабатывает новые сухпайки для военнослужащих, в соответствии с религиозными, медицинскими и этическими потребностями военных. ДОТ совместно с Минобороны уже провели консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, а также общественных организаций "Каждое Животное" и UAnimals, которые работают в сфере защиты прав животных, и представителями рынка.
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