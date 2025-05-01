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Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
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З'являться халяльні та кошерні сухпайки: Міноборони затвердило меню, що враховує релігійні відмінності військових

Київ • УНН

 • 578 перегляди

В Україні для військових, які дотримуються ісламських норм або юдаїзму, тепер доступні халяльні та кошерні сухпайки. Нові специфікації враховують релігійні потреби та якість продуктів.

З'являться халяльні та кошерні сухпайки: Міноборони затвердило меню, що враховує релігійні відмінності військових

Тепер, окрім звичайних, для військових можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки. Це повинно покращити харчування військовослужбовців відповідно до їх релігійних потреб. Про це повідомили у Міноборони передає УНН.

Деталі

Халяльні сухпайки розроблені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування. Водночас кошерні сухпайки відповідають вимогам кашруту і призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм.

Відповідно до типу сухпайка (звичайний, халяльний чи кошерний) відрізнятиметься перша страва (борщ або суп з м'ясом яловичини, свинини, курки чи баранини). Відповідно і перелік других страв включає, зокрема, різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараниною, куркою залежно від типу сухпайка.

Нові технічні специфікації враховують не лише релігійні стандарти, але й високі вимоги до якості продуктів та їх поживної цінності. Крім того, готові до вживання перша та друга страви мають фасуватися в реторт-пакети – сучасну упаковку, що забезпечує тривалий термін зберігання

- додали у Міноборони.

Ключові відмінності сухпайків:

  • продукти халяльних сухпайків повинні відповідати вимогам ісламських норм харчування (стандарт Халяль) та бути сертифікованими акредитованим органом, який має право на проведення сертифікації харчових продуктів в Україні або в арабо-мусульманських країнах;
    • продукти кошерних сухпайків повинні відповідати вимогам кашруту. Усі харчові продукти, що входять до складу кошерного сухпайка, не повинні містити інгредієнтів чи добавок, заборонених для кошерного харчування.

      "Враховано також зручність використання та швидкість приготування продуктів на полі бою. Усі продукти відповідають стандартам безпеки та якості, встановленим законодавством України", - наголошують у Міноборони.

      В Міноборони розповіли чи планують збільшувати кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24"27.04.25, 12:59 • 4091 перегляд

      Найближчим часом закупівельна агенція Міноборони планує оголосити тендер на закупівлю додаткової партії сухпайків, до яких мають увійти халяльні та кошерні.

      Ми працюємо над тим, аби харчування у Збройних силах України було не лише збалансованим, а й справді людиноцентричним – таким, що враховує переконання, релігійні норми та особисті вподобання кожного військовослужбовця

      – вказала Галина Літош, директорка програми харчування ДОТ.

      Вона додала, що нині стоїть низка викликів, адже виробництво інклюзивних сухпайків потребує більше ресурсів та врахування технологічних особливостей приготування кожної страви.

      Нагадаємо

      Раніше стало відомо, що Міноборони розробляє нові сухпайки для військовослужбовців, відповідно до релігійних, медичних та етичних потреб військових. ДОТ спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій "Кожна Тварина" та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

      Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників30.04.25, 18:17 • 35474 перегляди

      Альона Уткіна

      Альона Уткіна

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