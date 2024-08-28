В Міноборони враховуватимуть релігійні, медичні та етичні потреби військових при формуванні сухпайків

Міноборони розробляє нові сухпайки для військовослужбовців, відповідно до релігійних, медичних та етичних потреб військових. Про це повідомили в пресслужбі оборонного відомства, передає УНН.

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Як зазначається, планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

ДОТ спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій "Кожна Тварина" та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

Сторони домовились про подальшу співпрацю задля розробки оновлених сухпайків.

Наша мета – забезпечити всі потреби наших військовослужбовців, враховуючи їхні переконання, здоров'я та етичні принципи. Ми прагнемо створити умови, в яких кожен захисник України почуватиметься комфортно і впевнено. Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування. Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії. Це не лише питання харчування, але й поваги до переконань кожного бійця