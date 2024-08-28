В Минобороны будут учитывать религиозные, медицинские и этические потребности военных при формировании сухпайков

Минобороны разрабатывает новые сухпайки для военнослужащих, в соответствии с религиозными, медицинскими и этическими потребностями военных. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

Как отмечается, планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что позволит обеспечить военных большим разнообразием продуктов, в частности растительными, кошерными и халяльными наборами.

Новые сухпайки станут доступны военнослужащим с декабря 2024 года, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

ДОТ совместно с Минобороны уже провели консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, а также общественных организаций "Каждое животное" и UAnimals, которые работают в сфере защиты прав животных, и представителями рынка.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве для разработки обновленных сухпайков.

Наша цель - обеспечить все потребности наших военнослужащих, учитывая их убеждения, здоровье и этические принципы. Мы стремимся создать условия, в которых каждый защитник Украины будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Знаем, что многие наши военные придерживаются различных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности, поэтому мы активно сотрудничаем с религиозными общинами и экспертами в области питания. Мы также понимаем важность этического выбора, поэтому растительные сухпайки станут важной частью нашей новой стратегии. Это не только вопрос питания, но и уважения к убеждениям каждого бойца - подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Раненые военные будут иметь надлежащее питание во время лечения и реабилитации