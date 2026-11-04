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Под влиянием антициклона из Северного моря: синоптики прогнозируют похолодание

Киев • УНН

 • 356 просмотра

4 ноября в Украине ожидается похолодание из-за антициклона и северного ветра. Осадков почти не будет, в Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Под влиянием антициклона из Северного моря: синоптики прогнозируют похолодание

На погоду в Украине 4 ноября повлияет антициклон над Северным морем. Осадков почти не ожидается, но похолодает. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

4 ноября в Украине погоду будет формировать поле высокого давления от мощного антициклона с центром над Северным морем. Давление будет расти, свежий северо-западный ветер будет распространять холодный воздух, что обусловит понижение температуры, более ощутимое ночью

- сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

Без существенных осадков, лишь на крайнем юге страны небольшой дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-6° тепла, на побережье морей до 10°; днем 4-9°, в южной части страны 7-12°.

В Карпатах небольшой мокрый снег; температура ночью и днем около 0°.

Карпаты засыпало снегом - как выглядят Поп Иван и Драгобрат27.10.26, 09:00 • 8281 просмотр

Юлия Шрамко

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