Под влиянием антициклона из Северного моря: синоптики прогнозируют похолодание
Киев • УНН
4 ноября в Украине ожидается похолодание из-за антициклона и северного ветра. Осадков почти не будет, в Карпатах прогнозируют мокрый снег.
На погоду в Украине 4 ноября повлияет антициклон над Северным морем. Осадков почти не ожидается, но похолодает. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
4 ноября в Украине погоду будет формировать поле высокого давления от мощного антициклона с центром над Северным морем. Давление будет расти, свежий северо-западный ветер будет распространять холодный воздух, что обусловит понижение температуры, более ощутимое ночью
По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.
Без существенных осадков, лишь на крайнем юге страны небольшой дождь.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-6° тепла, на побережье морей до 10°; днем 4-9°, в южной части страны 7-12°.
В Карпатах небольшой мокрый снег; температура ночью и днем около 0°.
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