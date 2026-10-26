Дощі охоплять захід України, у Карпатах очікують мокрий сніг - Гідрометцентр

У понеділок, 26 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, у західних областях очікується помірний, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях невеликий дощ; на решті території без опадів. У південно-західній частині країни вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с. Температура вдень 11-16°, у західних областях 7-12°. В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значні опади, температура 0-5° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря - 11-13°.

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