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The Guardian

Дощі охоплять захід України, у Карпатах очікують мокрий сніг - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 612 перегляди

26 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями та дощами в окремих областях. У Києві можливий дощ, температура становитиме 11-13°.

Дощі охоплять захід України, у Карпатах очікують мокрий сніг - Гідрометцентр

У понеділок, 26 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у західних областях очікується помірний, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях невеликий дощ; на решті території без опадів. У південно-західній частині країни вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с. Температура вдень 11-16°, у західних областях 7-12°. В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значні опади, температура 0-5° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря - 11-13°.

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Вадим Хлюдзинський

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