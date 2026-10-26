Дожди охватят запад Украины, в Карпатах ожидается мокрый снег — Гидрометцентр

В понедельник, 26 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных областях ожидается умеренный, днем в Закарпатье и Прикарпатье местами значительный дождь, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков. В юго-западной части страны утром местами туман.

Ветер юго-восточный, на западе страны — западный, 5–10 м/с. Температура днем 11–16°, в западных областях 7–12°. В Карпатах дождь и мокрый снег, днем местами значительные осадки, температура 0–5° тепла — говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха — 11–13°.

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