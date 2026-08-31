Останній день літа принесе до 30° тепла та переважно суху погоду

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera