Останній день літа принесе до 30° тепла та переважно суху погоду
Київ • УНН
31 серпня в Україні буде мінлива хмарність і переважно без опадів. Температура вдень сягне 25–30°, у Карпатах — до 24°.
Останній день літа цього року ознаменується переважно сухою погодою і до 30 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
Деталі
За прогнозом, 31 серпня мінлива хмарність.
Без опадів, лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ.
Вночі та вранці на заході та півночі країни місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 19-24°.
Посуха на тлі спеки може зашкодити врожаю і посівній озимини - Укргідрометцентр13.08.26, 11:44 • 11519 переглядiв