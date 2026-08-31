Последний день лета принесёт до 30° тепла и преимущественно сухую погоду
Киев • УНН
31 августа в Украине будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура днём достигнет 25–30°, в Карпатах — до 24°.
Последний день лета в этом году будет преимущественно сухим, температура поднимется до 30 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу, 31 августа — переменная облачность.
Без осадков, лишь в северных и Винницкой областях ночью местами небольшой кратковременный дождь.
Ночью и утром на западе и севере страны местами туман.
Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
Температура ночью 13–18°, днем 25–30°; в Карпатах ночью 8–13°, днем 19–24°.
Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11519 просмотров