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Последний день лета принесёт до 30° тепла и преимущественно сухую погоду

Киев • УНН

 • 716 просмотра

31 августа в Украине будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура днём достигнет 25–30°, в Карпатах — до 24°.

Последний день лета принесёт до 30° тепла и преимущественно сухую погоду

Последний день лета в этом году будет преимущественно сухим, температура поднимется до 30 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу, 31 августа — переменная облачность.

Без осадков, лишь в северных и Винницкой областях ночью местами небольшой кратковременный дождь.

Ночью и утром на западе и севере страны местами туман.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью 13–18°, днем 25–30°; в Карпатах ночью 8–13°, днем 19–24°.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11519 просмотров

Юлия Шрамко

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