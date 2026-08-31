Последний день лета принесёт до 30° тепла и преимущественно сухую погоду

Последний день лета в этом году будет преимущественно сухим, температура поднимется до 30 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу, 31 августа — переменная облачность.

Без осадков, лишь в северных и Винницкой областях ночью местами небольшой кратковременный дождь.

Ночью и утром на западе и севере страны местами туман.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью 13–18°, днем 25–30°; в Карпатах ночью 8–13°, днем 19–24°.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр