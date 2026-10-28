Дощі, туман у Карпатах і вітер - погода 28 жовтня
Київ • УНН
28 жовтня в Україні очікуються дощі, у Карпатах — туман. Температура вдень становитиме 9-17° тепла, вітер посилиться до 20 м/с.
В Україні 28 жовтня очікується дощова погода, місцями пориви вітру, у Карпатах - туман. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 3 градусів вище нуля вночі до 17 градусів тепла вдень. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.
В Україні, крім східних, вночі і більшості західних областей, невеликі, на півдні країни місцями помірні дощі.
Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; на Закарпатті та на півдні країни вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°.
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