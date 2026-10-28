Дожди, туман в Карпатах и ветер - погода 28 октября
Киев • УНН
28 октября в Украине ожидаются дожди, в Карпатах — туман. Температура днём составит 9–17° тепла, ветер усилится до 20 м/с.
В Украине 28 октября ожидается дождливая погода, местами порывы ветра, в Карпатах — туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 17 градусов тепла днём. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.
В Украине, кроме восточных, ночью и большинства западных областей, небольшие, на юге страны местами умеренные дожди.
Ночью и утром в Карпатах местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7–12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15–20 м/с.
Температура ночью 3–8° тепла, днём 9–14°; в Закарпатье и на юге страны ночью 7–12° тепла, днём 12–17°.
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