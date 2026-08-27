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Приток воды в Днестровское водохранилище достиг исторического минимума - Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 480 просмотра

25 августа приток воды в Днестровское водохранилище упал до 37 м³/с - минимума с 1985 года.

Приток воды в Днестровское водохранилище достиг исторического минимума - Укргидрометцентр

Зафиксировано минимальное значение притока воды в Днестровское водохранилище с 1985 года, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

25 августа 2026 года зафиксировано минимальное значение притока воды в Днестровское водохранилище за весь период его эксплуатации (с 1985 г.) — 37 м3/с

— указали в Укргидрометцентре.

До этого там указывали, что до конца августа на реках бассейна Днестра и суббассейнов Сяна, Западного Буга на западе страны будет сохраняться дальнейшее снижение уровней воды до их самых низких значений за весь период наблюдений, на отдельных участках — ниже них, с уменьшением водности рек до критериев маловодья, а на отдельных участках малых рек — до отсутствия стока.

Молдова заявила о падении уровня воды в Днестровском водохранилище до исторического минимума17.08.26, 16:19 • 13259 просмотров

Юлия Шрамко

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