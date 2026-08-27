Приток воды в Днестровское водохранилище достиг исторического минимума - Укргидрометцентр
Киев • УНН
25 августа приток воды в Днестровское водохранилище упал до 37 м³/с - минимума с 1985 года.
Зафиксировано минимальное значение притока воды в Днестровское водохранилище с 1985 года, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
25 августа 2026 года зафиксировано минимальное значение притока воды в Днестровское водохранилище за весь период его эксплуатации (с 1985 г.) — 37 м3/с
До этого там указывали, что до конца августа на реках бассейна Днестра и суббассейнов Сяна, Западного Буга на западе страны будет сохраняться дальнейшее снижение уровней воды до их самых низких значений за весь период наблюдений, на отдельных участках — ниже них, с уменьшением водности рек до критериев маловодья, а на отдельных участках малых рек — до отсутствия стока.
Молдова заявила о падении уровня воды в Днестровском водохранилище до исторического минимума17.08.26, 16:19 • 13259 просмотров