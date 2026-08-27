Приток воды в Днестровское водохранилище достиг исторического минимума - Укргидрометцентр

Зафиксировано минимальное значение притока воды в Днестровское водохранилище с 1985 года, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

25 августа 2026 года зафиксировано минимальное значение притока воды в Днестровское водохранилище за весь период его эксплуатации (с 1985 г.) — 37 м3/с