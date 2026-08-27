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Приплив води до Дністровського водосховища досяг історичного мінімуму - Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 262 перегляди

25 серпня приплив води до Дністровського водосховища впав до 37 м³/с - мінімуму з 1985 року.

Приплив води до Дністровського водосховища досяг історичного мінімуму - Укргідрометцентр

Зафіксовано мінімальне значення припливу води до Дністровського водосховища з 1985 року, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

25 серпня 2026 року зафіксовано мінімальне значення припливу води до Дністровського водосховища за весь період його експлуатації (з 1985 р.) - 37 м3/с

- вказали в Укргідрометцентрі.

Перед цим там вказували, що до кінця серпня на рiчках басейну Дністра і суббасейнів Сяну, Західного Бугу на заході країни утримуватиметься подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя, на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку.

Молдова заявила про падіння рівня води у Дністровському водосховищі до історичного мінімуму17.08.26, 16:19 • 13259 переглядiв

Юлія Шрамко

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