Приплив води до Дністровського водосховища досяг історичного мінімуму - Укргідрометцентр
Київ • УНН
25 серпня приплив води до Дністровського водосховища впав до 37 м³/с - мінімуму з 1985 року.
Зафіксовано мінімальне значення припливу води до Дністровського водосховища з 1985 року, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
25 серпня 2026 року зафіксовано мінімальне значення припливу води до Дністровського водосховища за весь період його експлуатації (з 1985 р.) - 37 м3/с
Перед цим там вказували, що до кінця серпня на рiчках басейну Дністра і суббасейнів Сяну, Західного Бугу на заході країни утримуватиметься подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя, на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку.
Молдова заявила про падіння рівня води у Дністровському водосховищі до історичного мінімуму17.08.26, 16:19 • 13259 переглядiв