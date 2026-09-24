Дощі накриють більшість України: у Києві прогнозують зливи
Київ • УНН
24 вересня в Україні очікуються дощі, місцями грози та сильний вітер. У Києві й області - значні опади, вдень до 15°.
У четвер, 24 вересня, на більшій частині території України очікується хмарна погода з дощами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, у більшості областей пройдуть рясні дощі. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни пориви 15-20 м/с. Температура вдень 11-16°, у південній частині до 19°; в Карпатах 7-12°.
В Україні, крім заходу, помірні, в Київській, Чернігівській областях значні дощі, місцями грози
У Києві та області у четвер буде хмарно, значні дощі. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 13-15°.
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