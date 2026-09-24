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Дожди накроют большую часть Украины: в Киеве прогнозируют ливни

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

24 сентября в Украине ожидаются дожди, местами грозы и сильный ветер. В Киеве и области — значительные осадки, днем до 15°.

Дожди накроют большую часть Украины: в Киеве прогнозируют ливни

В четверг, 24 сентября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с дождями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве областей пройдут сильные дожди. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на левобережье страны порывы 15-20 м/с. Температура днем 11-16°, в южной части до 19°; в Карпатах 7-12°.

В Украине, кроме запада, умеренные, в Киевской, Черниговской областях значительные дожди, местами грозы

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно, значительные дожди. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 13-15°.

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Вадим Хлюдзинский

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