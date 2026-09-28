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Дощі на частині України та до 24° тепла - прогноз погоди на 28 вересня

Київ • УНН

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В Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. Температура вдень становитиме 15-23°, на Закарпатті — до 24°.

Дощі на частині України та до 24° тепла - прогноз погоди на 28 вересня

Дощі на півдні та до 24° тепла на Закарпатті очікуються сьогодні, 28 вересня, в Україні. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність.

Без опадів, лише на півдні країни, вночі й у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ.

У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та південному сході вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 24°; на півдні та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

Посуха на тлі спеки може зашкодити врожаю і посівній озимини - Укргідрометцентр13.08.26, 11:44 • 11615 переглядiв

Юлія Шрамко

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