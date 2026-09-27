Швейцарці відхилили жорсткіший нейтралітет, який міг змусити країну скасувати санкції проти росії
Київ • УНН
Близько 70% швейцарців відхилили посилення нейтралітету. Країна збереже право на санкції та співпрацю з НАТО.
Близько 70% виборців Швейцарії відхилили на референдумі пропозицію посилити правила нейтралітету країни. Її ухвалення могло обмежити співпрацю з НАТО та позбавити Берн можливості самостійно запроваджувати санкції проти росії, повідомляє Reuters, пише УНН.
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За остаточними результатами Федерального статистичного управління, проти ініціативи проголосували всі кантони країни та близько 70% виборців.
Пропозиція передбачала закріплення нейтралітету в Конституції та заборону Швейцарії приєднуватися до економічних санкцій, якщо їх не схвалила ООН. Оскільки росія має право вето в Раді Безпеки ООН, фактично це могло унеможливити швейцарські санкції проти Москви.
Швейцарія збереже можливість співпрацювати з НАТО
Ініціатива також передбачала відмову від співпраці з військовими та оборонними альянсами, зокрема НАТО, якщо Швейцарія безпосередньо не зазнає нападу.
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Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що результати референдуму дозволяють країні й надалі самостійно вирішувати питання економічних санкцій та співпрацювати з міжнародними партнерами, якщо це зміцнює її безпеку.
Ініціативу просувала Швейцарська народна партія, яка стверджувала, що приєднання Берна до санкцій проти росії після повномасштабного вторгнення в Україну підірвало традиційний нейтралітет країни. Після оголошення результатів партія визнала поразку.
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