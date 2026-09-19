Швейцарія змінила стратегію національної безпеки через війну росії проти України та гібридні загрози
Київ • УНН
Швейцарія затвердила стратегію безпеки з 10 цілями та 46 заходами. Країна готуватиметься до гібридних атак і можливого збройного нападу.
Швейцарія ухвалила нову стратегію національної безпеки, яка передбачає посилення обороноздатності країни на тлі війни росії проти України, кібератак та інших гібридних загроз. Документ містить 10 цілей і 46 конкретних заходів, повідомляє Anadolu Agency, пише УНН.
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Федеральна рада Швейцарії констатувала, що міжнародна безпекова ситуація стає дедалі нестабільнішою через суперництво великих держав, збройні конфлікти та послаблення міжнародного порядку.
Окрему увагу в документі приділили російській агресії проти України. Швейцарський уряд зазначив, що завершення війни поки не видно, водночас зростає кількість кібератак, операцій впливу та інших гібридних загроз.
Швейцарія готуватиметься до можливого збройного нападу
Стратегія визначає три головні напрями – підвищення стійкості держави, економіки та суспільства, захист населення і критичної інфраструктури, а також зміцнення обороноздатності країни.
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Уряд вважає найбільш імовірними загрозами гібридні та дистанційні атаки, а також діяльність організованої злочинності. Водночас Швейцарія має бути здатною ефективно протистояти і збройному нападу.
Для цього країна планує заздалегідь створювати необхідні військові можливості та розширювати співпрацю з державами-партнерами.
Виконання стратегії координуватиме Державний секретаріат з питань політики безпеки. Звіт про реалізацію передбачених заходів Федеральна рада має отримати до кінця 2028 року.
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