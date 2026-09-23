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Циклон із Чорного моря принесе зливи та штормовий вітер - прогноз погоди на 23 вересня

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

23 вересня на Лівобережжі очікуються значні дощі, грози й пориви вітру до 20 м/с. Температура відповідатиме сезону.

Циклон із Чорного моря принесе зливи та штормовий вітер - прогноз погоди на 23 вересня

Погода в Україні 23 вересня перебуватиме під впливом циклону з Чорного моря, очікуються дощі і штормовий вітер на частині території, температура протягом доби коливатиметься від 4 градусів вище нуля вночі до 18 градусів тепла вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

23 вересня циклон, що переміститься з Чорного моря, принесе на Лівобережжя значні дощі, грози та штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с. На решті території теж місцями дощитиме, але не так інтенсивно. З північного заходу Європи до нас продовжить надходити холодне повітря, тож температурний фон буде відповідати звичним значенням для цього періоду

- повідомили синоптики.

Деталі

За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

Вночі на сході та південному сході, вдень на Лівобережжі країни значні дощі, грози; на решті території місцями короткочасні дощі.

Вітер на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на сході та південному сході країни 10-15°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Посуха на тлі спеки може зашкодити врожаю і посівній озимини - Укргідрометцентр13.08.26, 11:44 • 11598 переглядiв

Юлія Шрамко

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