Циклон із Чорного моря принесе зливи та штормовий вітер - прогноз погоди на 23 вересня

Погода в Україні 23 вересня перебуватиме під впливом циклону з Чорного моря, очікуються дощі і штормовий вітер на частині території, температура протягом доби коливатиметься від 4 градусів вище нуля вночі до 18 градусів тепла вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

23 вересня циклон, що переміститься з Чорного моря, принесе на Лівобережжя значні дощі, грози та штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с. На решті території теж місцями дощитиме, але не так інтенсивно. З північного заходу Європи до нас продовжить надходити холодне повітря, тож температурний фон буде відповідати звичним значенням для цього періоду - повідомили синоптики.

Деталі

За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

Вночі на сході та південному сході, вдень на Лівобережжі країни значні дощі, грози; на решті території місцями короткочасні дощі.

Вітер на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на сході та південному сході країни 10-15°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

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