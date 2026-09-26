Мінлива хмарність, без істотних опадів: Гідрометцентр дав прогноз на 26 вересня
Київ • УНН
У більшості регіонів України 26 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. У Києві сонячно, вдень до 19°.
У суботу, 26 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, істотних опадів не передбачається, на південному заході країни вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 16-21°; в Карпатах 8-13°
У Києві та області у суботу буде сонячно, опадів не очікується. Температура вдень 17-19°.
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