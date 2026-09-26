Мінлива хмарність, без істотних опадів: Гідрометцентр дав прогноз на 26 вересня

$44.970.1251.120.06
ukenru
03:30 • 3742 перегляди
Удар рф по Запоріжжю: двоє людей можуть перебувати під заваламиPhotoVideo
01:27 • 11734 перегляди
"Дипломатичні відносини живі": Угорщина допускає приєднання до "Карпатської вісімки"
00:56 • 12244 перегляди
Нічна атака дронів на Харків: четверо поранених і палаючі авто
25 вересня, 20:52 • 17608 перегляди
Україна перемогла Угорщину на старті Ліги націй 2026/2027Photo
25 вересня, 19:25 • 20488 перегляди
В ОП кажуть, що Трамп не пропонував Зеленському їхати до москви
25 вересня, 18:47 • 19089 перегляди
У Києві кількість постраждалих через атаки рф зросла до 59Video
25 вересня, 18:32 • 25772 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні
25 вересня, 18:05 • 17302 перегляди
Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ
25 вересня, 16:52 • 14843 перегляди
В Україні буде посилено захист дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку - ЗеленськийPhoto
25 вересня, 16:20 • 13060 перегляди
росія вдарила двома авіабомбами по Сумах, серед поранених 15-річний хлопецьPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
0м/с
92%
753мм
Популярнi новини
Ворог атакував дроном ліцей під Києвом, спалахнула пожежаPhoto25 вересня, 18:19 • 6588 перегляди
Без Patriot, але з наступальним озброєнням - адміністрація Трампа витратить всі 400 млн на допомогу Україні до 30 вересня25 вересня, 19:14 • 13175 перегляди
Білл Гейтс попередив про загрозу ШІ, здатного спричинити мільярд смертей25 вересня, 20:25 • 5258 перегляди
Російська атака знищила склад "Сушия" з усіма товарними запасамиPhoto25 вересня, 20:31 • 9298 перегляди
Дата-центр Cosmonova пошкоджено внаслідок ворожої атаки25 вересня, 21:54 • 6690 перегляди
Публікації
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 25772 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 37164 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 31685 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 28512 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 73529 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Jay-Z більше не звинувачують у зґвалтуванні, позивачка "ніколи не зустрічалася" з репером25 вересня, 16:07 • 15648 перегляди
Тейлор Свіфт випустила Encore до свого хітового альбому ShowgirlVideo25 вересня, 14:09 • 23320 перегляди
Кейт Мосс повторила свій культовий образ із Glastonbury через 21 рікPhoto25 вересня, 12:40 • 26368 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 38667 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 36467 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Forbes
Financial Times

Мінлива хмарність, без істотних опадів: Гідрометцентр дав прогноз на 26 вересня

Київ • УНН

 • 142 перегляди

У більшості регіонів України 26 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. У Києві сонячно, вдень до 19°.

Мінлива хмарність, без істотних опадів: Гідрометцентр дав прогноз на 26 вересня

У суботу, 26 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, істотних опадів не передбачається, на південному заході країни вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 16-21°; в Карпатах 8-13°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу буде сонячно, опадів не очікується. Температура вдень 17-19°.

Астрологічний прогноз на 21-27 вересня: Сонце перейде в Терези, а тиждень завершиться повнею в Овні20.09.26, 18:43 • 21092 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Карпати
Україна
Київ