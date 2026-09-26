Переменная облачность, без существенных осадков: Гидрометцентр дал прогноз на 26 сентября
Киев • УНН
В большинстве регионов Украины 26 сентября будет переменная облачность без существенных осадков. В Киеве солнечно, днём до 19°.
В субботу, 26 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, существенных осадков не ожидается, на юго-западе страны утром местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м/с. Температура днем 16–21°; в Карпатах 8–13°
В Киеве и области в субботу будет солнечно, осадков не ожидается. Температура днем 17–19°.
Астрологический прогноз на 21–27 сентября: Солнце перейдёт в Весы, а неделя завершится полнолунием в Овне20.09.26, 18:43 • 21092 просмотра