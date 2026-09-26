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Переменная облачность, без существенных осадков: Гидрометцентр дал прогноз на 26 сентября

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

В большинстве регионов Украины 26 сентября будет переменная облачность без существенных осадков. В Киеве солнечно, днём до 19°.

Переменная облачность, без существенных осадков: Гидрометцентр дал прогноз на 26 сентября

В субботу, 26 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, существенных осадков не ожидается, на юго-западе страны утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м/с. Температура днем 16–21°; в Карпатах 8–13°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет солнечно, осадков не ожидается. Температура днем 17–19°.

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Вадим Хлюдзинский

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