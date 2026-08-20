Україну 20 серпня накриє спека до 34° із грозами на півночі - Гідрометцентр
Київ • УНН
20 серпня в Україні буде мінлива хмарність і переважно без опадів. На півночі та в Карпатах можливі дощі й грози, температура до 34°.
У четвер, 20 серпня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не очікується, лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура 25-30°, на південному заході країни до 34°
У Києві та області 20 серпня зберігатиметься малохмарна погода, без опадів. Температура +27°...+29°.
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