Україну 20 серпня накриє спека до 34° із грозами на півночі - Гідрометцентр

У четвер, 20 серпня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не очікується, лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура 25-30°, на південному заході країни до 34° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 20 серпня зберігатиметься малохмарна погода, без опадів. Температура +27°...+29°.

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