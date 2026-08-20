Украину 20 августа накроет жара до 34° с грозами на севере — Гидрометцентр

В четверг, 20 августа, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, осадков преимущественно не ожидается, лишь в северной части страны и в Карпатах днём местами пройдёт кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, в большинстве западных и северных областей днём местами порывы 15–20 м/с. Температура 25–30°, на юго-западе страны до 34° — говорится в сообщении.

В Киеве и области 20 августа сохранится малооблачная погода, без осадков. Температура +27°...+29°.

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