Украину 20 августа накроет жара до 34° с грозами на севере — Гидрометцентр
Киев • УНН
20 августа в Украине будет переменная облачность и преимущественно без осадков. На севере и в Карпатах возможны дожди и грозы, температура до 34°.
В четверг, 20 августа, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков преимущественно не ожидается, лишь в северной части страны и в Карпатах днём местами пройдёт кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 7–12 м/с, в большинстве западных и северных областей днём местами порывы 15–20 м/с. Температура 25–30°, на юго-западе страны до 34°
В Киеве и области 20 августа сохранится малооблачная погода, без осадков. Температура +27°...+29°.
Климатолог заявил, что четвертая волна жары, которую переживает Европа, не является последней в этом году 06.08.26, 02:55 • 5080 просмотров