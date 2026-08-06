Климатолог заявил, что четвертая волна жары, которую переживает Европа, не является последней в этом году

Европа этим летом уже переживает четвертую волну жары, и нет оснований считать, что она станет последней. Об этом заявил профессор кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Арунас Букантис в эфире LRT, пишет УНН.

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По словам климатолога, первая волна жары началась 24 мая, а следующие повторялись примерно каждые две-три недели. В этом году в Германии, Польше и других странах Западной Европы температура уже достигала 43 градусов, что стало рекордом для отдельных летних месяцев.

Сейчас в Европе происходит четвертая волна жары. Первая началась 24 мая, а затем они повторялись каждые две-три недели. И нельзя сказать, что это последняя волна жары – сказал Букантис.

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Климатолог отметил, что этим летом в Европе уже обновлены температурные рекорды для июня и июля, хотя абсолютный исторический максимум пока не превышен. Он напомнил, что в 2003 году в Испании и Португалии температура достигала 48 градусов.

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Букантис также объяснил, что нынешние волны жары связаны с вторжением тропических воздушных масс из Северной Африки. По его словам, Литве в этом году удалось избежать длительных периодов экстремальной жары благодаря активной циклонической деятельности над Северной Атлантикой, которая сдерживала продвижение горячего воздуха.

Отдельно профессор отметил, что явление Эль-Ниньо уже усиливается и, согласно прогнозам, осенью может перейти в очень сильную фазу. Это, по его словам, способно привести к еще большему климатическому хаосу – с засухами, аномальной жарой и чрезмерными осадками в разных регионах мира.

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