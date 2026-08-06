Климатолог заявил, что четвертая волна жары, которую переживает Европа, не является последней в этом году
Киев • УНН
Климатолог Вильнюсского университета Арунас Букантис заявил, что Европа этим летом уже переживает четвертую волну жары, которая не будет последней. Температура в Западной Европе достигала 43 градусов, что стало рекордом для отдельных месяцев.
Европа этим летом уже переживает четвертую волну жары, и нет оснований считать, что она станет последней. Об этом заявил профессор кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Арунас Букантис в эфире LRT, пишет УНН.
Подробности
По словам климатолога, первая волна жары началась 24 мая, а следующие повторялись примерно каждые две-три недели. В этом году в Германии, Польше и других странах Западной Европы температура уже достигала 43 градусов, что стало рекордом для отдельных летних месяцев.
Сейчас в Европе происходит четвертая волна жары. Первая началась 24 мая, а затем они повторялись каждые две-три недели. И нельзя сказать, что это последняя волна жары
Летние рекорды обновились, но абсолютный максимум не побит
Климатолог отметил, что этим летом в Европе уже обновлены температурные рекорды для июня и июля, хотя абсолютный исторический максимум пока не превышен. Он напомнил, что в 2003 году в Испании и Португалии температура достигала 48 градусов.
Италия объявила красный уровень опасности в 25 городах из-за жары04.08.26, 05:36 • 15123 просмотра
Букантис также объяснил, что нынешние волны жары связаны с вторжением тропических воздушных масс из Северной Африки. По его словам, Литве в этом году удалось избежать длительных периодов экстремальной жары благодаря активной циклонической деятельности над Северной Атлантикой, которая сдерживала продвижение горячего воздуха.
Отдельно профессор отметил, что явление Эль-Ниньо уже усиливается и, согласно прогнозам, осенью может перейти в очень сильную фазу. Это, по его словам, способно привести к еще большему климатическому хаосу – с засухами, аномальной жарой и чрезмерными осадками в разных регионах мира.
Врач объяснил, как аномальная жара влияет на сердце и сосуды04.08.26, 18:51 • 41329 просмотров