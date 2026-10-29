"Відзначатиметься оригінальністю": синоптики дали прогноз погоди на 30 жовтня
Київ • УНН
30 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями та дощами в південних і західних регіонах. Температура вдень сягне 15°.
В Україні 30 жовтня очікується дощова погода на частині території на тлі циклонічності з Чорного моря. Температура істотно не зміниться. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
30 жовтня синоптична ситуація в Україні знову відзначатиметься оригінальністю: в полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка зумовлюватиме захмарене небо і більше дощів, ніж мало би бути за таких порівняно високих значень тиску. Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня. Розподіл температури не зазнає відчутних змін
За прогнозом, 30 жовтня хмарно з проясненнями.
У південній частині помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі; на решті території без істотних опадів.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с, вночі на сході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.
Перший сніг у Києві - синоптики дали прогноз28.10.26, 10:24 • 12270 переглядiв