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"Відзначатиметься оригінальністю": синоптики дали прогноз погоди на 30 жовтня

Київ • УНН

 • 358 перегляди

30 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями та дощами в південних і західних регіонах. Температура вдень сягне 15°.

"Відзначатиметься оригінальністю": синоптики дали прогноз погоди на 30 жовтня

В Україні 30 жовтня очікується дощова погода на частині території на тлі циклонічності з Чорного моря. Температура істотно не зміниться. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

30 жовтня синоптична ситуація в Україні знову відзначатиметься оригінальністю: в полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка зумовлюватиме захмарене небо і більше дощів, ніж мало би бути за таких порівняно високих значень тиску. Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня. Розподіл температури не зазнає відчутних змін

- повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом, 30 жовтня хмарно з проясненнями.

У південній частині помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с, вночі на сході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

Перший сніг у Києві - синоптики дали прогноз28.10.26, 10:24 • 12270 переглядiв

Юлія Шрамко

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