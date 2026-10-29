"Будет отличаться оригинальностью": синоптики дали прогноз погоды на 30 октября

В Украине 30 октября ожидается дождливая погода на части территории на фоне циклоничности с Чёрного моря. Температура существенно не изменится. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

30 октября синоптическая ситуация в Украине снова будет отличаться оригинальностью: в поле высокого давления с востока определяющую роль будет играть циклоничность с Чёрного моря, которая обусловит пасмурное небо и больше дождей, чем должно было бы быть при таких сравнительно высоких значениях давления. Однако нашу погоду будет определять именно циклоническая циркуляция влажного относительно тёплого воздуха с юга. Распределение температуры не претерпит ощутимых изменений - сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу, 30 октября облачно с прояснениями.

В южной части умеренные, в Карпатах, в Прикарпатье, днём местами и в центральных областях небольшие дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-12 м/с, ночью на востоке и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 12°; днём 7-12°, на юге и востоке страны до 15°.

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