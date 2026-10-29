"Будет отличаться оригинальностью": синоптики дали прогноз погоды на 30 октября

$45.590.0150.770.09
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 11616 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
12:58 • 12841 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Лозовой, шестеро раненых
12:13 • 14859 просмотра
НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку под давлением инфляции - до 16,5%
12:06 • 13140 просмотра
Удар рф по трём городам: уже 19 погибших и более 40 раненыхPhotoVideo
10:46 • 14748 просмотра
Экс-судья Тандыр получил 9 лет за смертельное ДТП на блокпосту
10:33 • 14907 просмотра
Зеленский показал кадры с места удара рф по вокзалу в ДнепреPhotoVideo
29 октября, 09:33 • 16707 просмотра
В Днепре рф нанесла удар по электропоезду, большое количество погибших
29 октября, 08:33 • 18633 просмотра
Украинская делегация выехала в направлении Олешек - Лубинец
29 октября, 06:19 • 29525 просмотра
россия атаковала Украину 112 дронами, уничтожено 75% реактивных
29 октября, 05:58 • 26736 просмотра
Ночные атаки РФ на Украину: взрывы в Харькове, удары по Днепропетровской области и погибший в Ровенской областиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.5м/с
57%
757мм
Популярные новости
На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит29 октября, 06:28 • 27486 просмотра
КНДР запустила до 10 баллистических ракет после визита Ким Чен Ына в Китай29 октября, 06:45 • 14813 просмотра
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток: народные приметы и советы по уходу29 октября, 07:00 • 37457 просмотра
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo29 октября, 09:14 • 14138 просмотра
Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют11:49 • 13290 просмотра
публикации
Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев14:30 • 4390 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
Эксклюзив
14:18 • 11638 просмотра
Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют11:49 • 13442 просмотра
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток: народные приметы и советы по уходу29 октября, 07:00 • 37634 просмотра
Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев28 октября, 18:10 • 53302 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Андрей Пышный
Сергей Бызов
Вигивский Иван Михайлович
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Чернигов
Кременчуг
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво14:15 • 2862 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC13:11 • 4966 просмотра
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается10:25 • 11030 просмотра
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo29 октября, 09:14 • 14265 просмотра
На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит29 октября, 06:28 • 27605 просмотра
Актуальное
Фильм
Шахед-136
Техника
Бильд
Су-34

"Будет отличаться оригинальностью": синоптики дали прогноз погоды на 30 октября

Киев • УНН

 • 822 просмотра

30 октября в Украине будет облачно с прояснениями и дождями в южных и западных регионах. Температура днём достигнет 15°.

"Будет отличаться оригинальностью": синоптики дали прогноз погоды на 30 октября

В Украине 30 октября ожидается дождливая погода на части территории на фоне циклоничности с Чёрного моря. Температура существенно не изменится. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

30 октября синоптическая ситуация в Украине снова будет отличаться оригинальностью: в поле высокого давления с востока определяющую роль будет играть циклоничность с Чёрного моря, которая обусловит пасмурное небо и больше дождей, чем должно было бы быть при таких сравнительно высоких значениях давления. Однако нашу погоду будет определять именно циклоническая циркуляция влажного относительно тёплого воздуха с юга. Распределение температуры не претерпит ощутимых изменений

- сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу, 30 октября облачно с прояснениями.

В южной части умеренные, в Карпатах, в Прикарпатье, днём местами и в центральных областях небольшие дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-12 м/с, ночью на востоке и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 12°; днём 7-12°, на юге и востоке страны до 15°.

Первый снег в Киеве - синоптики дали прогноз28.10.26, 10:24 • 12303 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Карпатские горы
Черное море
Украина