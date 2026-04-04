Швеция разрешила движение танкера, который подозревают в утечке нефти возле Готланда

Шведские власти разрешили танкеру Flora 1, подозреваемому в утечке нефти в Балтийском море, продолжить рейс после проверки судна. Об этом сообщают шведские медиа и сервис отслеживания судов MarineTraffic, пишет УНН.

По предварительным данным, с судна могла произойти незначительная утечка нефти вблизи острова Готланд. В шведской береговой охране отмечают, что на данный момент загрязнение не достигло побережья.

Судно остановили для проверки возле Истада утром в пятницу. Известно, что Flora 1 вышел из порта Койвисто (Приморск). После осмотра корабля шведские службы провели допрос экипажа.

Двух человек подозревают в преступлениях против окружающей среды, однако задержаний пока не было. Флаг, под которым ходит танкер, остается неясным.

По данным ряда источников, Flora 1 может быть связан с так называемым "теневым флотом" России, который используют для обхода санкций и экспорта нефти на фоне войны против Украины.

