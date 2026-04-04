Швеція дозволила рух танкеру, який підозрюють у витоку нафти біля Готланда
Київ • УНН
Влада Швеції дозволила танкеру продовжити рух після перевірки через можливий розлив нафти біля Готланда. Двох осіб підозрюють у екологічному злочині.
Шведська влада дозволила танкеру Flora 1, який підозрюють у витоку нафти в Балтійському морі, продовжити рейс після перевірки судна. Про це повідомляють шведські медіа та сервіс відстеження суден MarineTraffic, пише УНН.
Деталі
За попередніми даними, із судна міг статися незначний витік нафти поблизу острова Готланд. У шведській береговій охороні зазначають, що на цей момент забруднення не досягло узбережжя.
Судно зупинили для перевірки біля Істада вранці в п’ятницю. Відомо, що Flora 1 вийшов з порту Койвісто (Приморськ). Після огляду корабля шведські служби провели допит екіпажу.
Двох людей підозрюють у злочинах проти довкілля, однак затримань наразі не було. Прапор, під яким ходить танкер, залишається неясним.
За даними низки джерел, Flora 1 може бути пов’язаний із так званим "тіньовим флотом" росії, який використовують для обходу санкцій і експорту нафти на тлі війни проти України.
