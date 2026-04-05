Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Киев • УНН
В Генштабе отметили, что НПЗ имеет стратегическое значение, обеспечивая топливом как гражданский сектор, так и российскую армию.
В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора, в частности по нефтеперерабатывающему заводу, порту и складу авиационной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В частности, поражена инфраструктура НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе кстово нижегородской области рф. На территории предприятия возник масштабный пожар.
В Генштабе отметили, что этот завод имеет стратегическое значение, обеспечивая топливом как гражданский сектор, так и российскую армию. Мощности предприятия достигают около 17 млн тонн сырья в год, а продукция включает авиационное и дизельное топливо для нужд ВПК.
Также подтвержден пожар в результате поражения инфраструктуры порта "Приморск" на Балтийском море - одного из ключевых узлов транспортировки нефтепродуктов.
Кроме этого, украинские военные поразили склад хранения авиационной техники в Саках на временно оккупированной территории Крыма.
Параллельно Силы обороны нанесли удары по местам сосредоточения личного состава противника в районах Березового и Новониколаевки на Днепропетровщине, Гуляйполя в Запорожской области и Ялинского на Донетчине.
Масштабы потерь и последствия поражений сейчас уточняются.
