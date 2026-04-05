Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
07:54 • 17636 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 34387 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 70947 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 65604 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 63169 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 43926 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 81795 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 34613 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 62884 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Популярные новости
За сутки Россия потеряла 1180 военных и более 2400 дронов - ГенштабPhoto5 апреля, 03:37 • 20468 просмотра
Дроны атаковали Кстовский НПЗ – десятки взрывов и масштабный пожар на одном из крупнейших заводов РФPhotoVideo5 апреля, 04:11 • 15894 просмотра
Пропавший американский пилот после сбития F-15E в Иране спасен спецназом коммандос – Axios5 апреля, 04:16 • 12122 просмотра
Компания Planet Labs на неопределенный срок скроет спутниковые снимки войны в Иране5 апреля, 04:40 • 12970 просмотра
Южная Корея попросила страны Персидского залива гарантировать поставки энергоносителей и безопасность судов5 апреля, 05:02 • 21169 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 34387 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 63169 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 81795 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 62885 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 64699 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Вучич
Виктор Орбан
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 27319 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 30486 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 42789 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 57394 просмотра
Для "Супергёрл" представили новый трейлер - битва с Кремом из Жёлтых холмов и Момоа в образе антигерояVideo1 апреля, 14:33 • 53491 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали

Киев • УНН

 • 4498 просмотра

В Генштабе отметили, что НПЗ имеет стратегическое значение, обеспечивая топливом как гражданский сектор, так и российскую армию.

Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Фото: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора, в частности по нефтеперерабатывающему заводу, порту и складу авиационной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В частности, поражена инфраструктура НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе кстово нижегородской области рф. На территории предприятия возник масштабный пожар.

В Генштабе отметили, что этот завод имеет стратегическое значение, обеспечивая топливом как гражданский сектор, так и российскую армию. Мощности предприятия достигают около 17 млн тонн сырья в год, а продукция включает авиационное и дизельное топливо для нужд ВПК.

Также подтвержден пожар в результате поражения инфраструктуры порта "Приморск" на Балтийском море - одного из ключевых узлов транспортировки нефтепродуктов.

Кроме этого, украинские военные поразили склад хранения авиационной техники в Саках на временно оккупированной территории Крыма.

Параллельно Силы обороны нанесли удары по местам сосредоточения личного состава противника в районах Березового и Новониколаевки на Днепропетровщине, Гуляйполя в Запорожской области и Ялинского на Донетчине.

Масштабы потерь и последствия поражений сейчас уточняются.

За сутки на линии фронта произошло 149 боев - Генштаб ВСУ05.04.2026, 08:41 • 4394 просмотра

Андрей Тимощенков

