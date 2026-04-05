За сутки на линии фронта произошло 149 боев - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 4 апреля на линии фронта зафиксировано 149 боевых столкновений. Противник нанес 91 авиационный удар и сбросил 275 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также российские оккупанты применили 9678 дронов-камикадзе и совершили 3913 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Добропасово, Левадное, Вишневое, Лесное, Великомихайловка, Александровка, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Воздвиженская, Новоселовка, Рыбальское, Любицкое Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления и два района сосредоточения личного состава оккупантов.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки враг совершил 105 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе семь – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Охримовки, Амбарного и в сторону населенного пункта Бочковое.

На Купянском направлении агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Ковшаровка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки и Ямполя.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Долгой Балки и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград, Новониколаевка и в сторону Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Январское и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах Варваровки, Железнодорожного, Гуляйпольского, Прилук, Еленоконстантиновки и Мирного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг трижды пытался продвинуться в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили шесть вражеских атак вблизи острова Белогрудый и Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также враг потерял четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, три реактивные системы залпового огня, 2427 беспилотных летательных аппаратов, 206 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

В ночь на 5 апреля россияне атаковали Украину 93 ударными БПЛА. Зафиксировано 17 попаданий ударных дронов и падение обломков в трех разных локациях.