росія випустила по Україні 93 дрони, зафіксовано 17 влучань - Повітряні сили
Київ • УНН
Сили ППО збили 76 ворожих БПЛА типів Shahed, Гербера та Італмас. Зафіксовано 17 влучань ударних дронів та падіння уламків у трьох різних локаціях.
У ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 93 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Дрони запускались з російських міст брянськ, курськ, орел, міллерово, приморсько-ахтарськ, а також з Гвардійського в окупованому Криму. Близько 60 запущених БПЛА - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях
Нагадаємо
За минулу добу росіяни втратили ще 1180 військових, 61 артилерійську систему та 2427 безпілотників оперативно-тактичного рівня.