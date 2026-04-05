За добу росія втратила 1180 військових і понад 2400 дронів - Генштаб
Київ • УНН
російська армія за минулу добу втратила ще 1180 військових, 61 артсистему та 2427 безпілотників оперативно-тактичного рівня – про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За оновленими даними, загальні бойові втрати росії з 24 лютого 2022 року по 5 квітня 2026 року орієнтовно становлять 1 303 550 військових. Також українські сили знищили 11 839 танків, 24 350 бойових броньованих машин і 39 439 артилерійських систем.
Серед інших втрат противника за весь період війни – 1719 реактивних систем залпового вогню, 1338 засобів ППО, 435 літаків, 350 гелікоптерів і 4517 крилатих ракет.
Найбільший приріст – по дронах і артилерії
Лише за останню добу рф втратила 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 61 артсистему, 3 РСЗВ та 206 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Найбільше зростання зафіксовано по безпілотниках оперативно-тактичного рівня – їхня загальна кількість знищених уже сягнула 219 443 одиниць після ще 2427 втрат за добу.
Також, за даними Генштабу, росія втратила 4112 одиниць спеціальної техніки, 33 кораблі або катери та 2 підводні човни. Дані уточнюються.
