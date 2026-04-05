За сутки Россия потеряла 1180 военных и более 2400 дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 11746 просмотра

Генштаб сообщил об уничтожении 61 артсистемы и 2427 дронов оккупантов за последние сутки. Общие потери личного состава врага превысили 1,3 миллиона.

российская армия за минувшие сутки потеряла еще 1180 военных, 61 артсистему и 2427 беспилотников оперативно-тактического уровня – об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По обновленным данным, общие боевые потери россии с 24 февраля 2022 года по 5 апреля 2026 года ориентировочно составляют 1 303 550 военных. Также украинские силы уничтожили 11 839 танков, 24 350 боевых бронированных машин и 39 439 артиллерийских систем.

Среди других потерь противника за весь период войны – 1719 реактивных систем залпового огня, 1338 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов и 4517 крылатых ракет.

Наибольший прирост – по дронам и артиллерии

Только за последние сутки рф потеряла 4 танка, 6 боевых бронированных машин, 61 артсистему, 3 РСЗО и 206 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Наибольший рост зафиксирован по беспилотникам оперативно-тактического уровня – их общее количество уничтоженных уже достигло 219 443 единиц после еще 2427 потерь за сутки.

Также, по данным Генштаба, россия потеряла 4112 единиц специальной техники, 33 корабля или катера и 2 подводные лодки. Данные уточняются.

