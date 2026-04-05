россия выпустила по Украине 93 дрона, зафиксировано 17 попаданий - Воздушные силы
Киев • УНН
Силы ПВО сбили 76 вражеских БПЛА типов Shahed, Гербера и Италмас. Зафиксировано 17 попаданий ударных дронов и падение обломков в трех разных локациях.
В ночь на 5 апреля россияне атаковали Украину 93 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Дроны запускались из российских городов брянск, курск, орел, миллерово, приморско-ахтарск, а также из Гвардейского в оккупированном Крыму. Около 60 запущенных БПЛА - "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях
Напомним
За минувшие сутки россияне потеряли еще 1180 военных, 61 артиллерийскую систему и 2427 беспилотников оперативно-тактического уровня.