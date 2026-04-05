$43.8150.46
ukenru
11:39 • 11441 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
6м/с
21%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 29017 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 31986 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 44114 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 58618 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 54660 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
F-15 Eagle
Шахед-136
Starlink

За добу на лінії фронту сталось 149 боїв - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 4704 перегляди

За добу ворог здійснив 149 атак та застосував понад 9600 дронів-камікадзе. Сили оборони ліквідували 1180 окупантів і знищили десятки одиниць техніки.

За добу на лінії фронту сталось 149 боїв - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 4 квітня на лінії фронту зафіксовано 149 бойових зіткнень. Противник завдав 91 авіаційного удару і скинув 275 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також російські окупанти застосували 9678 дронів-камікадзе та здійснив 3913 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 114 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Іванівка, Добропасове, Левадне, Вишневе, Лісне, Великомихайлівка, Олександрівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Новоселівка, Рибальське, Любицьке Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління та два райони зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог здійснив 105 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове.

На Куп’янському напрямку агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог тричі намагався просунутися в районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 людей. Також ворог втратив чотири танки, шість бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, 2427 безпілотних літальних апаратів, 206 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 93 ударними БПЛА. Зафіксовано 17 влучань ударних дронів та падіння уламків у трьох різних локаціях.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Безпілотний літальний апарат