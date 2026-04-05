За добу на лінії фронту сталось 149 боїв - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За добу ворог здійснив 149 атак та застосував понад 9600 дронів-камікадзе. Сили оборони ліквідували 1180 окупантів і знищили десятки одиниць техніки.
Впродовж минулої доби 4 квітня на лінії фронту зафіксовано 149 бойових зіткнень. Противник завдав 91 авіаційного удару і скинув 275 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Також російські окупанти застосували 9678 дронів-камікадзе та здійснив 3913 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 114 - із реактивних систем залпового вогню.
Ворог завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Іванівка, Добропасове, Левадне, Вишневе, Лісне, Великомихайлівка, Олександрівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Новоселівка, Рибальське, Любицьке Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління та два райони зосередження особового складу окупантів.
На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог здійснив 105 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове.
На Куп’янському напрямку агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.
На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя.
На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.
На Олександрівському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного.
На Оріхівському напрямку минулої доби ворог тричі намагався просунутися в районі населеного пункту Степове.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 людей. Також ворог втратив чотири танки, шість бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, 2427 безпілотних літальних апаратів, 206 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.
Нагадаємо
У ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 93 ударними БПЛА. Зафіксовано 17 влучань ударних дронів та падіння уламків у трьох різних локаціях.