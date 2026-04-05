Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі

Київ • УНН

У Генштабі зазначили, що НПЗ має стратегічне значення, забезпечуючи пальним як цивільний сектор, так і російську армію.

У ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора, зокрема по нафтопереробному заводу, порту та складу авіаційної техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Зокрема, уражено інфраструктуру НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті кстово нижньогородської області рф. На території підприємства виникла масштабна пожежа.

У Генштабі зазначили, що цей завод має стратегічне значення, забезпечуючи пальним як цивільний сектор, так і російську армію. Потужності підприємства сягають близько 17 млн тонн сировини на рік, а продукція включає авіаційне та дизельне пальне для потреб ВПК.

Також підтверджено пожежу внаслідок ураження інфраструктури порту "Приморськ" на Балтійському морі - одного з ключових вузлів транспортування нафтопродуктів.

Окрім цього, українські військові уразили склад зберігання авіаційної техніки у Саках на тимчасово окупованій території Криму.

Паралельно Сили оборони завдали ударів по місцях зосередження особового складу противника в районах Березового та Новомиколаївки на Дніпропетровщині, Гуляйполя у Запорізькій області та Ялинського на Донеччині.

Масштаби втрат та наслідки уражень наразі уточнюються.

