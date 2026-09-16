В рф наградили командира корвета, который запустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолёта

Министр обороны рф андрей белоусов наградил командира российского корвета "Сообразительный", экипаж которого 14 сентября выпустил две сигнальные ракеты в сторону вертолёта ВВС Дании в международных водах вблизи Гедсера. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, пишет УНН.

Детали

белоусов наградил медалью "За боевые заслуги" командира корвета "Сообразительный" за "умелые и решительные действия во время предотвращения провокации со стороны вертолёта ВВС Дании", как утверждают в Минобороны рф.

Там отметили, что 14 сентября в 14:22 корвет "Сообразительный" Балтийского флота рф выполнял задачу в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря, обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолёт типа Fennec ВВС Дании, следовавший курсом на сближение с российским боевым кораблём и не отвечавший на вызовы по международному каналу связи.

"С целью предотвращения провокации со стороны датского вертолёта командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолёт покинул район нахождения российского боевого корабля", – говорится в сообщении.

Дания вызвала посла рф после запуска ракет с фрегата по военному вертолёту