У рф нагородили командира корвета, який запустив сигнальні ракети в бік данського вертольота
Київ • УНН
Командира корвета "Сообразительный" нагородили медаллю після запуску двох сигнальних ракет у бік данського Fennec у Балтійському морі.
Міністр оборони рф андрій бєлоусов нагородив командира російського корвета "Сообразительный", екіпаж якого 14 вересня випустив дві сигнальні ракети в бік вертольота ВПС Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера. Про це повідомили у російському військовому відомстві, пише УНН.
Деталі
Бєлоусов нагородив медаллю "За бойові заслуги" командира корвета "Сообразительный" за "вмілі та рішучі дії під час запобігання провокації з боку вертольота ВПС Данії", як стверджують у Міноборони рф.
Там зазначили, що 14 вересня о 14:22 корвет "Сообразительный" Балтійського флоту рф виконував завдання в нейтральних водах у південно-західній частині Балтійського моря, виявив повітряну ціль, яку ідентифікував як вертоліт типу Fennec ВПС Данії, що прямував курсом на зближення з російським бойовим кораблем і на виклики по міжнародному каналу зв’язку не відповідав.
"З метою запобігання провокації з боку данського вертольота командир корвета прийняв рішення випустити дві червоні сигнальні світлові ракети, після чого вертоліт покинув район перебування російського бойового корабля", – йдеться у повідомленні.
Данія викликала посла рф після запуску ракет з фрегата по військовому гвинтокрилу15.09.26, 13:11 • 5232 перегляди