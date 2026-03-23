Дроны СБУ совместно с Силами обороны поразили ключевой нефтяной терминал рф на Балтике - источники сообщили детали

фото иллюстративное

СБУ совместно с Силами обороны поразила нефтетерминал порта Приморск — ключевой экспортный хаб рф на Балтийском море, сообщили УНН источники.

Детали

По данным собеседника УНН, "этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны (СБС, ССО, ГУР и ГПСУ) устроили "хлопок" на нефтяном терминале порта Приморск в Ленинградской области". Это крупнейший нефтяной порт рф на Балтийском море и ключевой экспортный хаб. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Только в 2025 году через него перевалили более 46,6 млн тонн нефти.

"После атаки на территории нефтетерминала начался пожар. Горят резервуары с нефтью и нефтепродуктами. Попадание и возгорание подтвердили местные власти, которые сейчас проводят эвакуацию персонала", - указал источник.

"Каждый проданный баррель российской нефти - это средства, которые идут на войну против Украины. Поэтому СБУ продолжает систематическую работу, чтобы уменьшить эти поступления. Такие спецоперации будут продолжаться до тех пор, пока россия не прекратит агрессию против нашего государства", - сообщил информированный источник в СБУ.

