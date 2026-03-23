Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дни превысили 6000 оккупантов
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Дроны СБУ совместно с Силами обороны поразили ключевой нефтяной терминал рф на Балтике - источники сообщили детали

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Дроны атаковали порт Приморск в Ленинградской области, вызвав пожар на резервуарах. Через этот хаб россия экспортирует десятки миллионов тонн нефти.

Дроны СБУ совместно с Силами обороны поразили ключевой нефтяной терминал рф на Балтике - источники сообщили детали
СБУ совместно с Силами обороны поразила нефтетерминал порта Приморск — ключевой экспортный хаб рф на Балтийском море, сообщили УНН источники.

По данным собеседника УНН, "этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны (СБС, ССО, ГУР и ГПСУ) устроили "хлопок" на нефтяном терминале порта Приморск в Ленинградской области". Это крупнейший нефтяной порт рф на Балтийском море и ключевой экспортный хаб. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Только в 2025 году через него перевалили более 46,6 млн тонн нефти.

"После атаки на территории нефтетерминала начался пожар. Горят резервуары с нефтью и нефтепродуктами. Попадание и возгорание подтвердили местные власти, которые сейчас проводят эвакуацию персонала", - указал источник.

"Каждый проданный баррель российской нефти - это средства, которые идут на войну против Украины. Поэтому СБУ продолжает систематическую работу, чтобы уменьшить эти поступления. Такие спецоперации будут продолжаться до тех пор, пока россия не прекратит агрессию против нашего государства", - сообщил информированный источник в СБУ.

