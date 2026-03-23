Дрони СБУ спільно з Силами оборони уразили ключовий нафтовий термінал рф на Балтиці - джерела повідомили деталі

СБУ разом із Силами оборони уразила нафтотермінал порту Приморськ — ключовий експортний хаб рф на Балтійському морі, повідомили УНН джерела.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, "цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони (СБС, ССО, ГУР та ДПСУ) влаштували "бавовну" на нафтовому терміналі порту Приморськ у Ленінградській області". Це найбільший нафтовий порт рф на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот". Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 млн тонн нафти.

"Після атаки на території нафтотерміналу почалася пожежа. Палають резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Влучання та займання підтвердила місцева влада, яка наразі проводить евакуацію персоналу", - вказало джерело.

"Кожен проданий барель російської нафти - це кошти, які йдуть на війну проти України. Тому СБУ продовжує систематичну роботу, щоб зменшити ці надходження. Такі спецоперації триватимуть доти, поки росія не припинить агресію проти нашої держави", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

