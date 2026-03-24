19:55 • 4680 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
17:52 • 12108 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
16:59 • 15648 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 16462 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 16465 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 14371 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 25705 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 40864 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32803 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55610 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуары

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В порту Приморск горят по меньшей мере четыре резервуара после удара по терминалу Транснефти. Спутники NASA подтверждают масштабные очаги огня в регионе.

В российском порту Приморск в Ленинградской области пожар на нефтяных резервуарах продолжается вечером 23 марта. Видео с места происшествия распространяют очевидцы, сообщает Телеграм-канал Astra, пишет УНН.

Детали

По данным OSINT-анализа, обнародованные кадры были сняты с побережья Финского залива в вечернее время. На видео видно значительное задымление и пожар на территории порта.

Материалы геолоцированы в районе поселка Ермилово в Выборгском районе. Также на фото и видео зафиксирован масштабный дым над резервуарным парком.

Данные о поражении и противоречивые заявления

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтяного терминала "Транснефти" в порту Приморск, через который ежегодно проходит около 60 миллионов тонн нефти.

Российский порт Усть-Луга возобновляет экспорт нефти, Приморск остается закрытым после атаки дронов - Reuters23.03.26, 15:47 • 3716 просмотров

В то же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял лишь о возгорании одного резервуара и сообщал о якобы сбитии более 70 беспилотников над регионом.

Спутниковые данные

По информации OSINT-источников, спутниковые снимки NASA FIRMS фиксируют очаги пожара по всей территории нефтяного терминала.

По этим данным, могут гореть по меньшей мере четыре резервуара.

Порт Приморск является крупнейшим нефтяным терминалом России на Балтийском море и ключевым объектом для экспорта нефти.

Дроны СБУ совместно с Силами обороны поразили ключевой нефтяной терминал рф на Балтике - источники сообщили детали23.03.26, 13:29 • 3206 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
НАСА
Балтийское море