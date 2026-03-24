В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуары
Киев • УНН
В порту Приморск горят по меньшей мере четыре резервуара после удара по терминалу Транснефти. Спутники NASA подтверждают масштабные очаги огня в регионе.
В российском порту Приморск в Ленинградской области пожар на нефтяных резервуарах продолжается вечером 23 марта. Видео с места происшествия распространяют очевидцы, сообщает Телеграм-канал Astra, пишет УНН.
Детали
По данным OSINT-анализа, обнародованные кадры были сняты с побережья Финского залива в вечернее время. На видео видно значительное задымление и пожар на территории порта.
Материалы геолоцированы в районе поселка Ермилово в Выборгском районе. Также на фото и видео зафиксирован масштабный дым над резервуарным парком.
Данные о поражении и противоречивые заявления
Ранее Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтяного терминала "Транснефти" в порту Приморск, через который ежегодно проходит около 60 миллионов тонн нефти.
В то же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял лишь о возгорании одного резервуара и сообщал о якобы сбитии более 70 беспилотников над регионом.
Спутниковые данные
По информации OSINT-источников, спутниковые снимки NASA FIRMS фиксируют очаги пожара по всей территории нефтяного терминала.
По этим данным, могут гореть по меньшей мере четыре резервуара.
Порт Приморск является крупнейшим нефтяным терминалом России на Балтийском море и ключевым объектом для экспорта нефти.
