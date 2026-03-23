Российский порт Усть-Луга возобновляет экспорт нефти, Приморск остается закрытым после атаки дронов - Reuters
Киев • УНН
Порт Усть-Луга возобновил работу после угрозы атак, тогда как Приморск остается закрытым. Остановка экспорта усугубляет дефицит нефти на мировом рынке.
Российский порт Усть-Луга на Балтийском море возобновил отгрузку нефти в понедельник после снятия тревоги по поводу атаки дронов, тогда как соседний Приморск остается закрытым после воздушных ударов, со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Приморск и Усть-Луга, крупнейшие российские экспортные порты для нефти, ранее приостановили экспорт нефти и топлива с воскресенья после атак дронов, сообщили два отраслевых источника.
Ключевые порты РФ на Балтике приостановили экспорт нефти и топлива после атак дронов - Reuters23.03.26, 13:49 • 1990 просмотров
Эта приостановка усиливает глобальный дефицит, вызванный закрытием Тегераном Ормузского пролива из-за войны США и Израиля против Ирана, отмечает издание.
Пока неизвестно, получил ли порт Усть-Луга какие-либо повреждения.
Загрузка нефти также была прервана во время атаки на Приморск в сентябре.
В этом месяце экспорт нефти из крупнейшего черноморского порта россии, Новороссийска, также пострадал от атак дронов.
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "транснефть" в приморске и НПЗ в Уфе23.03.26, 12:11 • 3386 просмотров